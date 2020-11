Appliquée en qualifications (3e temps), elle aura souffert tour après tour, que ce soit face à Adriana Jelinkova (+ 0’’04) en huitièmes, face à Federica Brignone (+ 0’’04) en quart et encore plus face à Sara Hector (+ 0’’01) dans une demi-finale qu’elle aura longtemps semblé perdre.

Mais Vlhova est la meilleure skieuse du monde depuis le début de la saison, et cela aide aussi pour s’en sortir. Notamment sur le plan mental. Cela s’est vu en finale. Opposée à la surprise du jour Paula Moltzan, vainqueur notamment de Marta Bassino et Lara Gut-Behrami, la Slovaque n’a pas souffert de la pression, contrairement à l’Américaine, tombée en deuxième manche alors qu’elle semblait partie pour s’imposer.

Candidates elles aussi au gros globe, les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino ont limité la casse à Lech, en marquant des points importants avec leurs respectives 7e et 5e places. En grande forme et impressionnante en huitièmes et quart de finale, Lara Gut-Behrami pourra sans doute regretter sa demi-finale ratée face à Paula Moltzan.