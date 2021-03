C'était dans l'air depuis mardi, c'est désormais officiel : les descentes hommes et femmes ont été annulées en raison de la météo. Depuis lundi, de fortes chutes de neige et du vent viennent perturber la préparation des finales de la Coupe du monde. Les entraînements prévus lundi et mardi ont d'ailleurs été annulés à cause des conditions météorologiques, menaçant ainsi la tenue des descentes mercredi.

Lenzerheide Pinturault sous pression, météo incertaine et suspense total : finales alléchantes en vue IL Y A 8 HEURES

Pour que les descentes puissent se tenir, il fallait qu'un entraînement ait lieu mercredi matin, avant les courses. Celui pour les hommes était prévu à 9h30, et celui des femmes une heure plus tard. Mais la neige a continué de chuter mercredi matin dans les Grisons, ce qui a entraîné l'annulation de l'entraînement et par conséquent des descentes.

Plus d'infos à suivre...

Lenzerheide Si la descente a lieu, Pinturault pourrait en être IL Y A 10 HEURES