Alice Robinson a surpris tout son monde. Quatrième temps de la première manche, la Néo-Zélandaise a réalisé une magnifique seconde manche, ce dimanche, pour remporter le géant des finales de Lenzerheide en Suisse. Pour cette dernière course de la saison 2020-2021 de Coupe du monde, le podium est complété par l'Américaine Mikaela Shiffrin et par la Slovène Meta Hrovat. La Française Tessa Worley prend la neuvième place finale.

Elle n'a que 19 ans et pourtant Alice Robinson compte désormais trois victoires en Coupe du monde. A chaque fois en géant, alors que ses deux premiers succès dans la spécialité datent déjà de l'an passé. Si la Néo-Zélandaise accusait un retard de 0''74 sur Mikaela Shiffrin à l'issue du premier acte, elle a réalisé une seconde manche parfaite, avec d'ailleurs le meilleur temps de celle-ci à la clé.

Shiffrin signe un 106e podium en carrière

L'Américaine, qui s'est donc élancée en dernière, échoue à 0''28 de la vainqueur du jour, pour son dixième podium de la saison, le 106e en carrière. Déjà sur le podium de la première manche, la Slovène Meta Hrovat a conservé sa position et termine troisième à 0''48.

Cette course n'avait pas d'enjeux dans la mesure où les différents globes avaient déjà été attribués. Lauréate de celui de la spécialité, l'Italienne Marta Bassino, deuxième temps de la première manche à 0''10 de Shiffrin et à égalité avec Hrovat, a éprouvé toutes les peines du monde à appréhender ce second tracé, œuvre du Français Lionel Pelissier. A l'arrivée, l'Italienne, qui a remporté la moitié des géants de cette saison (4/8), se contente d'une septième place finale.

Toutefois, elle fait mieux que la Slovaque Petra Vlhova, lauréate du gros globe en ayant disputé toutes les courses de la saison, qui passe de la dixième à la onzième place après cette seconde manche. Entre les deux, on retrouve Tessa Worley. La Française, sans une erreur dans un changement de direction alors qu'elle était extrêmement bien partie, aurait peut-être pu espérer mieux qu'une neuvième place.

