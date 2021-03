Entame de scénario idéale pour Alexis Pinturault. Alors qu’il dispute sans doute la course la plus importante de sa carrière, avec en jeu le gain des petit et gros globes ce samedi, le Français a écrasé la première manche du géant de Lenzerheide en repoussant son grand rival Marco Odermatt à 1”66. Seul l’Autrichien Stefan Brennsteiner (+0"81) a su concéder moins d’une seconde au skieur de Courchevel. Les deux autres Français au départ de cette avant dernière course de l’hiver, Thibaut Favrot (5e à 1"31) et Mathieu Faivre (8e à 1"53), ont été suffisamment solides pour rester candidats au podium avant le run décisif, prévu à 12h.

