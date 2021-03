La fin de saison était bien la sienne. Katharina Liensberger a fait coup double, ce samedi, sur le slalom de Lenzerheide, en Suisse. Après avoir maîtrisé son sujet en première manche, l'Autrichienne de 23 ans a refermé le portillon avec un chrono canon, malgré une piste bien détériorée, pour s'imposer. Elle s'est emparée, dans le même temps, du petit globe de la spécialité après la deuxième place de Mikaela Shiffrin (+1"24).

Michelle Gisin a complété le podium (+1"95). Si elle a cédé le petit globe sur ce dernier slalom de la saison, Petra Vlhova (6e, +3"15) s'est consolée en remportant le premier gros globe de sa carrière.

Lenzerheide Pinturault : "J'ai tellement travaillé pour en arriver là !" IL Y A UNE HEURE

Rien ne semblait pouvoir perturber Katharina Liensberger. Après avoir repoussé ses concurrentes les plus proches, Kristin Lysdahl et Mikaela Shiffrin, respectivement à 70 et 90 centièmes en première manche, l'Autrichienne a également survolé la seconde manche. Meilleur temps de cette dernière, Liensberger s'est offert un deuxième slalom cette saison après sa victoire la semaine dernière à Are. A 23 ans, la plus grande représentante de la relève autrichienne a montré un potentiel énorme pour le futur, après avoir déjà glané le titre de championne du monde du slalom.

Sa principale rivale, Mikaela Shiffrin, a, elle, manqué de justesse. Alors qu'elle était à la lutte avec l'Autrichienne, et Petra Vlhova, pour le petit globe de la spécialité, l'Américaine a commis deux fois la même erreur dans le mur d'entrée de tracé. Moins fluide qu'à l'accoutumée mais avec une belle vitesse, elle a pris la deuxième place de ce slalom et a laissé filer le petit globe.

Vlhova repart avec son premier gros globe

Et si Liensberger a tout raflé en slalom ce samedi, Petra Vlhova a certainement un grand sourire aux lèvres malgré une décevante sixième place. La Slovaque avait pour objectif principal de terminer dans le top 15 pour repartir avec le gros globe de cristal. Pari réussi pour la championne qui a ainsi marqué l'histoire de son pays, après avoir bataillé de longs mois face à Lara Gut-Behrami pour la récompense suprême.

Dans le clan tricolore, la satisfaction est venue de la performance de Nastasia Noens. La Française a su gérer l'état de la piste qui s'était déjà dégradée au moment de son passage, pour s'offrir une belle et prometteuse 10e place (+3"59), devant des skieuses comme Chira Mair ou encore Lena Duerr.

Lenzerheide Un nouveau podium pour le champion du monde : La 2e manche de Faivre en vidéo IL Y A 2 HEURES