Alexis Pinturault est un géant. Pour de bon. Ce samedi à Lenzerheide, le Français a entériné sa victoire au gros globe et succédé à Luc Alphand (1997) et Jean-Claude Killy (1967 et 1968) au palmarès des vainqueurs français du classement. La pression était énorme sur les épaules du skieur de Courchevel, qui voyait fondre sur lui l’insouciance de Marco Odermatt ces dernières semaines. Après les annulations de la descente et du super-G, toute la dramaturgie de leur duel se concentrait en ce géant ultra-décisif, avec un écart. Et finalement, “Pintu” n’a fait qu’une bouchée de son rival, en remportant la victoire du jour, mais aussi le petit et le grand globe, l'écart étant désormais supérieur à 100 points avant la dernière épreuve de l'hiver, dimanche. Enfin, voilà Pinturault au panthéon des plus grands.

Lenzerheide Liensberger pose une main sur le petit globe IL Y A 2 HEURES

C’est une journée à marquer d’une pierre blanche. Pour le ski et le sport français. Promis au gros globe depuis une petite décennie, où l’ogre Marcel Hirscher lui a longtemps bouché l’accès au Graal, Pinturault a donc enfin décroché son objectif ultime. Si mérité au regard du palmarès de l’homme aux désormais 34 victoires en coupe du monde. Le bonheur est immense. Le soulagement aussi. Car le suspense demeurait total, pour ne pas dire intenable, avant ce 20 mars 2021 inoubliable pour Pinturault, qui ne pouvait rêver meilleur cadeau pour son 30e anniversaire.

Plus d'infos à suivre...

Lenzerheide Liensberger prend une option sur le globe : son épatante 1re manche IL Y A 2 HEURES