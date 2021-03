La Suissesse Wendy Holdener, parmi les favorites du slalom samedi, a été testée positive au Covid-19 et placée à l'isolement en marge des finales de la Coupe du monde de ski alpin jeudi, a annoncé la fédération suisse.

"Wendy Holdener et l'entraîneur Klaus Mayrhofer ont été contrôlés positifs lors de tests rapides officiellement effectués par le comité d'organisation à Lenzerheide ce jeudi. Tous les deux vont bien et se trouvent en isolement. Ils se sont également soumis à un test PCR jeudi soir à des fins de confirmation. Le résultat de ce test est attendu vendredi matin", écrit Swiss ski dans un communiqué.

Wendy Holdener, vice-championne olympique de slalom et double championne du monde de combiné, ne pouvait plus espérer remporter le petit globe de slalom. C'est un nouveau cas de Covid-19 dans l'équipe féminine suisse, après celui de la skieuse Mélanie Meillard la semaine dernière en Suède, et celui du préparateur physique de Lara Gut-Behrami, annoncé en début de semaine.

Lenzerheide Pinturault ne fait pas la fine bouche : "Ça fait plus mes affaires qu'à d'autres" IL Y A 10 HEURES

Lenzerheide Après les descentes, les super-G des finales aussi annulés IL Y A 13 HEURES