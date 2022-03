Sara Hector continue son festival. Pour le premier géant après son titre olympique, La Suédoise a signé le meilleur temps de la première manche à Lenzerheide ce dimanche. Elle devance Mikaela Shiffrin de 0311 et Tessa Worley de 0"16. L’Américaine a l’occasion de faire une très bonne opération au classement général car Petra Vlhova est sortie.

Ad

Coup de tonnerre dans la course au gros globe : La faute d'intérieur qui met Vlhova dans le décor

Lenzerheide Shiffrin n'a pu tenir le rythme de Miradoli IL Y A 19 HEURES

La piste autrichienne a proposé des premiers virages particulièrement pentus et verglacés ce dimanche, et ils ont surpris de nombreuses coureuses. Parmi elles, la Slovaque Petra Vlhova est sortie, à l'instar de Marta Bassino et Alice Robinson. Si Mikaela Shiffrin s'est rassurée avec une manche solide (2e, +0"11), Sara Hector a paru planer sur la piste. La Suédoise avait plus de 0"4 d'avance avant d'en laisser un peu sur la fin.

Worley au rendez-vous : revivez son premier run

Derrière elles, seule Tessa Worley a su tirer son épingle du jeu. A 0"16, la Française a gardé toutes ses chances pour la victoire en ayant su trouver des trajectoires très justes. Aucune autre concurrente n'est à moins de 0"75 de Hector. Rendez-vous à 13h30 pour la deuxième manche.

Lenzerheide Quand deux légendes se rencontrent : Federer est venu saluer Shiffrin à Lenzerheide IL Y A 21 HEURES