Lenzerheide

La course de sa vie ! Romane Miradoli n’oubliera jamais ce 5 mars 2022. La Française de 27 ans a mis fin à 18 ans de disette en coupe du monde pour le ski féminin tricolore en Super-G depuis Carole Montillet en 2004. Un incroyable exploit pour une skieuse qui n’était pas encore montée sur un podium de coupe du monde ! Dans la course au gros globe de cristal, Mikaela Shiffrin, deuxième, réussit une magnifique opération par rapport à Petra Vlhova, seulement dix-septième. Mais l’héroïne du jour se nomme bel et bien Romane Miradoli, félicitée dans l’aire d’arrivée par Roger Federer, venu en voisin.

Vlhova hors du coup

La native de Bonneville a signé une victoire stupéfiante, sur un Super-G au tracé ultra-exigeant physiquement qu’elle a été la seule à maîtriser de bout en bout. Partie avec le dossard numéro 8, la Française avait bénéficié des conseils de sa compatriote Tessa Worley, qui avait signé le premier temps de référence. La championne du Grand-Bornand a signé au final une jolie sixième place. Alors que Laura Gauché s’est aussi invitée à la fête en s’immiscant dans le Top 10, à la neuvième place.

Si Mikaela Schiffrin a terminé deuxième à 0"38 , les autres écarts sont énormes : la troisième, Lara Gut-Behrami, a fini à 0"88. La leader du classement de la spécialité, Federica Brignone, a pointé à la neuvième place, à 2’20. L’Italienne se moquera bien de ce gouffre puisqu’elle s’est assurée aujourd’hui du globe de la spécialité, sa concurrente Elena Curtoni étant partie à la faute.

Dans la course au gros globe de cristal, Mikaela Shiffrin a su rebondir après ses déboires à Pékin. L’Américaine, deuxième, a profité de la course ratée de Petra Vlhova pour prendre de la distance par rapport à sa rivale.

