L'intermède olympique est désormais derrière elles. Pékin est loin et c'est en Suisse, à Lenzerheide, que Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova se retrouvent pour l'ultime ligne droite de la saison. Après 29 courses, soit 78% de la saison de Coupe du monde, rien ne les sépare puisque l'Américaine et la Slovaque trônent ensemble au sommet avec 1 026 points chacune. Dans huit courses, l'une ou l'autre soulèvera le tant convoité gros globe de cristal. Mikaela Shiffrin rejoindrait ainsi Lindsey Vonn à quatre quand Petra Vlhova pourrait enchaîner un deuxième sacre. Historique, quoiqu'il arrive.

Ad

La saison 2022 a ceci de particulier qu'elle a été coupée en deux par un événement éminemment plus grand qu'elle : les Jeux Olympiques. Nombre de têtes d'affiche, chez les femmes comme chez les hommes, avaient d'ailleurs fort logiquement fait de l'événement chinois l'objectif numéro un de leur année. Tout ceci est passé et désormais toutes et tous peuvent se concentrer sur la Coupe du monde, leur pain quotidien dont la fin est prévue pour le 20 mars, dans trois semaines, à Courchevel/Méribel qui se testera avec le grand raout des Mondiaux 2023.

Kvitfjell Et l'incroyable Alexander, dossard n°39, a surgi pour s'offrir lui aussi la victoire en descente IL Y A 4 HEURES

Shiffrin et des JO désastreux

Pour Shiffrin et Vlhova, le séjour pékinois n'a pas tout à fait eu la même saveur. Si c'est bien la Slovaque qui a quitté la Chine blessée - elle a d'ailleurs renoncé au combiné -, c'est sans doute le corps de l'Américaine qui en est ressorti le plus meurtri. Sur cinq courses, Shiffrin n'a vu l'arrivée qu'à deux reprises (descente et super-G) alors qu'elle est sortie dans toutes les disciplines techniques (slalom, géant, combiné). Nul ne sait dans quel état physique et plus important encore mental se trouve la championne du Colorado. A Pékin, elle a expliqué ne pas savoir ce qu'il s'était passé, ce qui est à bien des égards plus inquiétant encore.

"Elle ne mérite pas ça" : Florence Masnada revient sur les JO compliqués de Mikaela Shiffrin

Une question se pose donc : ce switch entre Jeux Olympiques et Coupe du monde lui suffira-t-elle pour retrouver son meilleur niveau ? Elle seule a la réponse à cette question mais l'étape suisse de ce weekend livrera forcément des éléments de réponse. Plus dimanche, sur le géant que samedi sur le super-G mais cette 16e course de vitesse de la saison aura une importance capitale pour elle.

Il reste donc huit courses dans le calendrier féminin cette saison. Dans le détail, deux auront lieu à Lenzerheide, deux à Are et quatre à Courchevel/Méribel. La répartition par discipline se fait comme suit :

1 descente (à Courchevel/Méribel)

2 super-G (à Lenzerheide et Courchevel/Méribel)

3 géants (à Lenzerheide, Are et Courchevel/Méribel)

2 slaloms (à Are et Courchevel/Méribel)

Vlhova, la favorite

Si l'on s'en remet aux chiffres depuis le début de saison, Petra Vlhova a l'avantage en cette fin de saison. En effet, elle a inscrit 190 points de plus que sa rivale dans les disciplines techniques. La différence se faisant surtout en slalom où l'Américaine affiche un débours de 220 points sur sa rivale, et néanmoins amie, slovaque. Mais la championne olympique de la discipline a aussi et surtout l'avantage de la dynamique. A vrai dire, ces deux facteurs en font sans doute la favorite pour un second sacre au général consécutif.

Disciplines Mikaela Shiffrin Petra Vlhova Descente 5 22 Super-G 220 13 Géant 361 331 Slalom 440 660

Vlhova a lâché les chevaux : son passage en or lors de la seconde manche du slalom

Si Shiffrin veut glaner un quatrième gros globe de cristal, elle doit à la fois limiter la casse sur les deux slaloms, faire jeu égal ou mieux sur les géants et surtout marquer des gros points en vitesse là où Vlhova n'est pas allée cette saison avant le mois de janvier. Avec moins de courses mais aussi moins de repères, notamment en super-G, elle part avec un désavantage sur Shiffrin. Si c'est en vitesse que cette dernière devait construire son quatrième sacre, ce serait un joli clin d'œil de l'histoire puisqu'elle rejoindrait la reine de la vitesse, Lindsey Vonn, son illustre devancière.

Kvitfjell Inséparables, Hintermann et Alexander s'offrent leur première descente IL Y A 5 HEURES