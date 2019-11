Et de 61 pour Mikaela Shiffrin ! Auteur d'un mur extraordinaire lors de la seconde manche, l'Américaine a remporté ce samedi le premier slalom de la saison de Coupe du monde, la 61e victoire de sa carrière ; sa 41e en slalom, record d'Ingemar Stenmark battu. A Levi, la native de Vail a largement devancé la Suissesse Wendy Holdener (+ 1''78) et l'Autrichienne Katharina Truppe (+ 1''94), qui s'offre le premier podium de sa carrière, à 26 ans. Meilleur temps de la première manche, Petra Vlhova craqué en seconde manche et est tombée.

Il faut dire que Mikaela Shiffrin aura tout fait pour mettre un maximum de pression à la Slovaque. Surprise par Alice Robinson à Sôlden, seulement 2e ce matin, l'Américaine avait le couteau entre les dents au départ de la seconde manche. Malgré le brouillard qui masquait le haut de parcours, la quadruple championne du monde de la discipline a parfaitement géré les mouvements de terrain de la première partie du tracé pour mieux lâcher son ski dans le mur, là où elle se sent toujours le plus à l'aise. Et offrir un récital.

Défaite mentale pour Vlhova

Aérienne, parfaitement posée et coupant les trajectoires en allant au plus proche des piquets, Shiffrin a écrasé la concurrence, reprenant plus de six dixièmes à toutes les autres skieuses sur cette portion. Un "show" plus que suffisant pour s'emparer de la première place provisoire, devant une Wendy Holdener, décevante ce matin (6e temps) mais retrouvée en seconde manche (2e temps), et une Katharina Truppe, enfin récompensé d'un podium en Coupe du monde, après deux 4e places et six 5e places. Mais il restait encore Petra Vlhova à venir.

Meilleur temps de la manche matinale, la Slovaque est – sur le papier - la seule à pouvoir faire jeu égal avec l'Américaine. Enfin, quand le mental est à la hauteur. Sur la piste finlandaise, ça n'a pas été le cas. Mis sous pression par la prestation époustouflante de Shiffrin, Vlhova a voulu en mettre encore un peu plus et elle est très vite partie à la faute, après une dizaine de secondes, piégée par un mouvement de terrain. Une faute qu'elle ne pourra compenser et qui lui coûte – déjà – très cher dans la course au petit globe de la spécialité avec 100 points de retard sur l'Américaine. S'il y avait du supense à ce niveau-là, il a sans doute déjà pris fin.