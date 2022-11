Ski alpin

SLALOM LEVI - Lamure pas encore au point : la deuxième manche de la Française

COUPE DU MONDE DE SKI - Treizième temps de la première manche, Marie Lamure n'a pas réussi à se libérer complètement lors de son second run malgré un bon départ. La Française de 21 ans prend seulement le 10e temps provisoire et peut espérer de belles choses pour le reste de la saison. Revivez sa course en vidéo et la saison de ski alpin sur Eurosport.fr

00:01:24, il y a 41 minutes