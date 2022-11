Ski alpin

SLALOM LEVI - Le réveil de Vlhova : la Slovaque talonne Shiffrin avant la 2e manche

COUPE DU MONDE DE SKI - Il y a du mieux pour Petra Vlhova lors de ce 2e slalom à Levi en Finlande. Peu en jambes pendant la première course, la Slovaque a réalisé cette fois-ci une première manche solide jusqu'au plat final qui la laisse finalement à 10 centièmes de l'Américaine Mikaela Shiffrin avant le second run. Revivez la course de la championne olympique en vidéo.

00:01:08, il y a une heure