Ski alpin

SLALOM LEVI - Plus convaincante, Noens réagit en 2e manche : sa course en vidéo

COUPE DU MONDE DE SKI - Seule Française qualifiée dans les 30, Nastasia Noens ouvre la 2e manche à Levi en Finlande. Plus convaincante que lors de la première course, la Niçoise réalise un slalom propre, avec plus d'engagement que lors de la matinée, qui peut lui laisser espérer une petite remontée au classement. Revivez la course de la Française en vidéo.

00:01:10, il y a 7 minutes