Et de 15 pour Tessa Worley ! En tête à l’issue de la première manche, la Française a tenu bon lors de la seconde pour remporter ce mardi le géant de Lienz, en Autriche. En l’absence de Mikaela Shiffrin (positive au Covid), la skieuse de Grand-Bornand a devancé la Slovaque Petra Vlhova (+ 0’’30) et la Suédoise Sara Hector (+ 0’’38) pour s’offrir sa première victoire de la saison et la 15e de sa carrière dans la discipline. Elle devient ainsi la 3e skieuse la plus victorieuse dans l’histoire du géant en Coupe du monde. Au général, Shiffrin reste une solide leader, malgré la belle 12e place de Sofia Goggia.

