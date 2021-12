Cette fois, c’était elle la fusée. En pleine progression depuis le début de saison, 2e de la première manche à Courchevel avant de céder en deuxième (4e), Tessa Worley a cette fois fait la loi à l’occasion du tracé matinal du géant de Lienz, en Autriche. Partie avec le dossard 1, la Française a profité – en l’absence notamment de Mikaela Shiffrin, positive au Covid19 - d’une piste parfaite pour développer son ski sans jamais se faire surprendre par aucun des pièges et mouvements de terrain et se placer idéalement en vue d’une 15e victoire en Coupe du monde.

Mais rien n’est joué encore pour Worley, qui devra serrer le jeu pour s’imposer de nouveau, quasi un an après son dernier succès, le 26 janvier 2021 à Kronplatz. Elle devra notamment se méfier de sa dauphine, la Suédoise Sara Hector (+ 0’’12), vainqueure la semaine passée à Courchevel, alors que la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+ 0’’29) complète le podium de cette première manche.

3/3 pour les Bleues

Pas question non plus d’oublier Petra Vlhova (4e, + 0’’41) et Alice Robinson (5e, + 0’’45), placées à moins d’une demi-seconde. Dans des conditions de neige parfaites, avec une piste qui a très bien tenu et permis aux gros dossards de jouer leurs chances à fond, c’est une nouvelle fois la Suissesse Camille Rast qui a réussi le gros coup de cette première manche en prenant la 9e place (+ 0’’84) avec son dossard 25.

Partie peu de temps avant, Coralie Frasse Sombet s’est elle aussi qualifiée pour la seconde manche (17e, + 1’’45), malgré une manche inconstante, avec une deuxième section où la Tricolore s’est laissé endormir par le tracé. Clara Direz était elle partie pour réussir l'une des performances de la journée. A la lutte pour le top 10 avec un ski engagé et très juste, la Française a commis une grosse faute sur le bas et doit finalement se contenter de la 21e place (+ 1''55). Mais les trois Françaises au départ seront en seconde manche. Et c'est assez rare pour être souligné.

