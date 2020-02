En l'absence de Mikaela Shiffrin, toujours en deuil à la suite de la mort de son père, c'est sa grande rivale en slalom Petra Vlhova qui a dominé ce samedi la première manche du géant de Kranjska Gora. Ultra précise dans le mur, la Slovaque a devancé la Néo-Zélandaise Alice Robinson (+ 0''24), sans doute la plus rapide mais coupable d'une grosse faute d'équilibration à l'entrée du mur. La locale Meta Hrovat (+ 0''77) a complété le podium, alors que Federica Brignone, leader au classement de la discipline, occupe la 6e place (+ 0''94).

Vidéo - Sur des rails, Vlhova a surclassé la 1re manche 01:41

Worley a signé un retour mitigé

De retour après un mois et demi d'absence et son opération au genou droit, Tessa Worley s'est quelque peu rassurée. Logiquement en manque de rythme, mais assez juste, la Française n'a pris "que" la 13e place (+ 1''48) de la première manche mais à seulement six dixièmes du top 5. De quoi espérer un bon résultat sur la piste slovène. Plus en difficulté, Clara Direz (27e, à +2"16) et Romane Miradoli (28e, à +2"32 ont pris la qualification de justesse.