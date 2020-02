Alice Robinson remet ça. Déjà vainqueur du géant de Sölden en début de saison, la Néo-Zélandaise de 18 ans s'est offert, samedi en Slovénie, le deuxième succès de sa carrière à l'occasion du géant de Kranjska Gora. Deuxième de la première manche, elle a écrasé la concurrence lors de la seconde pour devancer la Slovaque Petra Vlhova (+ 0''34) et le duo Meta Hrobat-Wendy Holdener (+ 1''59). Pour son retour à la compétition, Tessa Worley a terminé 9e et première Française.

Personne ne pouvait battre Robinson sur la Podkoren. A part elle-même sans doute. Déjà impressionnante en première manche, mais coupable d'une grosse faute, et par conséquent privée de prendre les commandes, la Néo-Zélandaise a réitéré sa performance en début d'après-midi. Sans la faute cette fois. Partie avec un engagement de tous les instants, poussant parfaitement sous les portes pour engranger de la vitesse, elle a su compenser ses légers survirages pour filer vers son deuxième succès de la saison. Et ce, en créant d'énormes écarts.

Retour rassurant pour Worley

Meilleur temps de la manche avec 0''44 d'avance Katharina Liensberger, auteur de la remontée du jour (de 24e à 11e), Alice Robinson a même tenu bon face à la fille au forme de janvier, Petra Vlhova. Vainqueur à trois reprises, la Slovaque espérait bien s'offrir un quatrième succès dans la station slovène, d'autant plus après avoir dominé la première manche.

Mais elle n'a pas tenu l'allure imposée par la native de Sydney, malgré un ski toujours aussi fluide et précis. Elle devra se contenter de la 2e place. Beaucoup (beaucoup) plus loin, la Suissesse Wendy Holdener a complété le podium à égalité avec la locale du jour, Meta Hrobat (+ 1''59).

De retour à la compétition après un mois et demi d'absence en raison de son genou droit, Tessa Worley a repris ses marques avec sérieux, à défaut de briller. Un peu en retrait en première manche (13e), la Française s'est plus lâchée lors de la seconde (5e) pour s'offrir un rassurant top 10 (9e), certes à plus de deux secondes de Robinson (+ 2''18). Plus décevante, Clara Direz accroche la 22e place (+ 3''52), tandis que Romane Miradoli (28e, + 4''07) marque elle ses premiers points en géant.