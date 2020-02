Petite surprise à Kranjska Gora. Sur le tracé de la première manche du slalom slovène, Anna Swenn Larsson a créé la sensation en prenant la tête et en reléguant la favorite du jour, Petra Vhlova, à presque 1 seconde (0"92, 4e). La Slovaque pouvait pourtant profiter de l'absence de Mikaela Shiffrin pour prendre la tête du classement de la spécialité. Mais Nina Haver-Loeseth (2e, +0"50) et Wendy Holdener (3e, +0"61) se sont intercalées entre Vhlova et la Suédoise avant d'entamer une deuxième manche à suspense.

Après sa 2e place sur le géant hier, et ses victoires sur les deux derniers slaloms, Petra Vhlova semblait archifavorite en l'absence de sa rivale américaine, Mikaela Shiffrin. Pourtant, la Slovaque, partie avec le dossard 2, n'a pas semblé se libérer totalement. Elle pointait déjà à 0"42 de Wendy Holdener, qui a ouvert la piste. Puis, la 3e du classement du petit globe du slalom est arrivée. Anna Swenn Larsson a parfaitement maîtrisé son sujet.

Reste maintenant à la Suédoise de concrétiser en seconde manche pour créer un exploit : détrôner les deux monstres de la disciplines en mettant fin à la suprématie de Petra Vhlova et Mikaela Shiffrin, vainqueurs à elles deux des 25 derniers slaloms en Coupe du monde.