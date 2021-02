6e titre, première, et retour d'enfer : Shiffrin rentre encore un peu plus dans l’histoire

Après avoir triomphé de Coralie Frasse Sombet en huitième de finale, Worley a cru voir son parcours s'arrêter en quarts quand elle a lâché une demi-seconde à Tina Robnik. Mais le parcours rouge était plus rapide que le Bleu et la Française a pu refaire largement son retard. C'était avant de connaître un crève-coeur terrible aux portes de la finale. Partie avec 48 centièmes d'avance sur Marta Bassino, Worley a vu l'Italienne revenir à sa hauteur pour une égalité parfaite sur la ligne. Et comme c'est Bassino qui a refait son retard, c'est elle qui est allée en finale pour battre Katharina Liensberger.

Qu'à cela ne tienne, Worley a gardé le sourire et malgré un physique qui commençait à peiner, elle a facilement battue une Paula Moltzan qui est partie à la faute en petite finale. Après l'or sur le géant et par équipes en 2013 et 2017 et le bronze sur le géant en 2011, Tessa Worley garnit un peu plus un palmarès déjà extraordinaire. Elle a surtout pris rendez-vous pour le géant, sa discipline de prédilection, jeudi.