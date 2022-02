7h39 : Podium du slalom olympique

1. Clément Noël (France), en 1'44''09

2. Johannes Strolz (Autriche), + 0''61

3. Sebastian Foss-Solevaag (Norvège), + 0''70

7h36 : Clement Noël champion olympique !!

Il n'est pas le slalomeur le plus régulier, encore moins cette saison, mais quand qu'il lâche ses skis comme dans cette seconde manche, il est le slalomeur le plus rapide de la planète ! Quatrième en 2018, il se pare cette fois de l'or olympique !

7h35 : Johannes Strolz (Autriche, - 0''38)

C'est le dernier à pouvoir priver Noël du titre olympique... - 0''41 au 1er inter ! Lui n'a rien repris sur le haut... Il va falloir être excellent sur la suite. - 0''14 au 2e inter ! C'est moins bon que Noel mais c'est bon quand même... + 0''31 au 3e inter !

C'est le 2e temps (+ 0''61) provisoire pour Strolz.

7h33 : Henrik Kristoffersen (Norvège, - 0''36)

- 0''74 au 1er inter ! ENORME ! Quelle mise en action... Il prend tous les risques.... Ç passe pour le moment. Malgré quelques fautes. + 0''03 au 3e inter ! Il est en train de souffrir...

C'est le 3e temps (+ 0''79) provisoire pour Kristoffersen !

7h31 : Médaille assurée pour Noel !

Est-ce que ça sera le bronze ? Ou mieux ?

7h30 : Sebastian Foss-Solevaag (Norvège, - 0''32)

- 0''29 au 1er inter ! C'est très moyen sur le haut... Il pardu du temps sur Noel qui n'a pas été très bon. + 0''08 au 2e inter ! C'est un peu timide pour le Norvégien, qui n'arrive pas à se lâcher et est en-dessous. + 0''50 au 3e inter !

C'est le 2e temps (+ 0''70) provisoire à l'arrivée pour le Norvégien.

7h27 : Loic Meillard (Suisse, - 0''08)

- 0''36 au 1er inter ! grosse mise en action du Suisse, parti avec beaucoup d'activité dans son ski mais il est à la limite de la faute d'intérieur et ça va coûter cher.... + 0''55 au 3e inter ! Il a beaucoup moins de vitesse...

C'est le 2e temps (+ 0''80) provisoire à l'arrivée pour Meillard.

7h26 : Linus Strasser (Allemagne, - 0''05)

- 0''06 au 1er inter ! C'est logique qu'il reprenne un peu sur le haut, c'est ensuite que Noel a été plus fort... Et Strasser est moins précis. + 0''71 au 3e inter ! Il est trop large...

C'est le 3e temps (+ 0''93) provisoire à l'arrivée pour Strasser.

7h24 : Clement Noël (France, - 0''76)

Allez Clément ! C'est maintenant ou jamais ! -0''51 au 1er inter ! C'est correct sur le haut.. Un peu timde toutefois, un peu trop de travail vertical. Il a bien rectifié. - 0''52 au 2e inter ! Un peu large mais il a énormément de vitesse. - 0'72 au 3e inter ! ALLEZ ! Il est en train d'écraser la manche...

MEILLEUR TEMPS POUR NOEL !!! Enorme manche du Français qui écrase le chrono de Yüle (- 0''86) et prend les commandes de ce slalom. Ça sent la médaille et même le titre !

7h22 : Michael Matt (Autriche, - 0''70) !

C'est le médaillé de bronze de 2018 qui s'élance ! ET IL SORT !! Dès les premiers piquets.... Que c'est dur.

7h21 : Tommaso Sala (Italie, - 0''69)

C'est parti pour l'Italien, l'un des rares à avoir marqué des points sur chaque course cette saison. - 0''27 au 1er inter ! Mais la mise en action est un peu timide... Un peu trop tendu, il peine à se relâcher. C'est propre mais il n'arrive pas à lâcher. + 0''59 au 3e inter ! Il ne prend aucun risque...

C'est le 5e temps (+ 0''42) provisoire à l'arrivée pour Sala. Déception.

7h18 : Podium après 22 passages

1. Daniel Yüle (Suisse), en 1'44''95

2. Giuliano Razzoli (Italie), + 0''10

3. Albert Popov (Bulgarie), + 0''20

7h17 : Albert Popov (Bulgarie, - 0''44)

Il était 9e de la première manche ! Mais il a déjà tout perdu sur le haut... C'est plus compliqué pour lui sur ce genre de tracé, vu son petit gabarit. + 0''09 au 2e inter ! Il fait un peu plus de chemin mais il peut espérer revenir dans le mur... A condition d'être parfait.

C'est le 3e temps (+ 0''20) provisoire à l'arrivée pour Popov.

7h15 : Alexander Khoroshilov (Comité Olympique de Russie, - 0''43)

Et voici le vétéran russe... Il rate complètement sa mise en action ! - 0''06 au 1er inter ! Une extension malevenue qui l'a un peu sorti de sa course. + 0''24 au 3e inter ! Il est bien mieux sur le bas et on a vu que Yüle n'a pas été parfait dans le mur.

C'est le 3e temps (+ 0''22) provisoire à l'arrivée pour Khoroshilov.

7h13 : Ramon Zenhausern (Suisse, - 0''34)

Au tour du grand Suisse, qui peut profiter de ce tracé "facile", il est le premier vrai candidat au podium... - 0''35 au 1er inter ! Il n'a rien perdu sur le haut. Et il peut profiter de la section de transition avec sa puissance... Mais ça ne paie pas. Trop de petites erreurs dans son ski. + 0''38 au 3e inter !

C'est le 3e temps (+ 0''52) provisoire à l'arrivée pour Zenhausern.

7h12 : Giuliano Razzoli (Italie, - 0''27)

- 0''04 au 1er inter ! C'est un peu timide sur le haut pour le champion olympique de Vancouver en 2010... Mais il est dans le bon tempo. IL a rectifié mais attention à ne pas trop marquer les pieds gauches. + 0''16 au 3e inter !

C'est le 2e temps (+ 0''10) provisoire à l'arrivée pour Razzoli.

7h10 : Daniel Yüle (Suisse, - 0''07)

- 0''27 au 1er inter ! Enorme mise en action du Suisse, parti avec énormément d'intensité. Il est un peu plus long, plus léger sur l'appui, il pousse au maximum.. Attention à bien travailler la transition. Beaucoup de liant entre les piquets. - 0''39 au 3e inter ! Oh attention, il lâche les pieds gauches sur le bas...

MEILLEUR TEMPS POUR YÜLE !! Il écrase le chrono de Ryding (- 0''62) et prend les commandes de ce slalom.

7h09 : Atle Lie McGrath (Norvège, - 0''05)

OH L'ENORME FAUTE ! Il voulait tout envoyer mais il part à la faute d'entrée de jeu... Il passe tout mais il a déjà tout perdu... + 12''07 au 2e inter ! Quelle déception...

C'est le 13e temps (+ 11''78) provisoire à McGrath.

7h07 : Alexis Pinturault (France, - 0''01)

C'est parti pour le Français, qui doit prendre tous les risques... Il n'a rien à perdre ! Tout de suite être actif... + 0''20 au 1er inter ! C'est moyen sur le haut... Un peu trop dur vu les conditions... Il peine à s'adapter à la neige de Pékin. + 0''72 au 3e inter ! Il est resté sur le rythme de la première manche.

C'est le 4e temps (+ 0''58) provisoire à l'arrivée pour Pinturault.

7h04 : Dave Ryding (Grande-Bretagne, - 0''50)

- 0''37 au 1er inter ! Mise en action compliquée pour le Britannique mais c'est beaucoup plus fluide sur le plat... - 0''52 au 3e inter ! Il se bat le Britannique, il faiblit sur le bas et durcit mais ça devrait suffire.

MEILLEUR TEMPS pour Ryding !!! Le Britannique n'a pas coincé sur le bas comme Vinatzer et il prend les commandes de ce slalom olympique devant Aerni (- 0''26).

7h02 : Alex Vinatzer (Italie, - 0''24)

- 0''24 au 1er inter ! Bonne mise en action de l'Italien, qui est parti pour prendre tous les risques... Un peu à la limite mais il raccourcit les appuis au maximum... - 0''63 au 3e inter ! Attention, il est un peu bas sur la ligne... Mais il y a moyen de signer une manche exceptionnelle... IL SORT !!! Alors qu'il découpait la manche, l'Italien part à la faute dans le mur et sort... Comme trop souvent.

7h00 : Samuel Kolega (Croatie, - 0''09)

+ 0''06 au 1er inter ! Un peu trop de risques sur le haut, le Croate se fait un peu éjecter et a du mal à garder le contact ski-neige. Bien mieux sur la section intermédiaire. + 0''06 au 3e inter ! S'il finit fort, on ne sait jamais car Aerni a coincé sur le bas...

C'est le 2e temps (+ 0''13) provisoire à l'arrivée pour Kolega. belle manche malgré tout !

6h59 : Luca Aerni (Suisse, - 0''63)

- 0''78 au 1er inter ! Enorme mise en action du Suisse, qui adore ce genre de manche où il faut mettre de l'activité... Il est léger, il se positionne bien en entrée de courbes. - 0'98 au 3e inter ! Il est en train de signer la manche de référence.... Aucune faute et il ne baisse pas trop sur le bas...

MEILLEUR TEMPS pour Aerni ! Le Suisse écrase le chrono de Schwarz (- 0''78) et prend les commandes de ce slalom. Est-ce que ça pourra remonter beaucoup ? Ça semble compliqué d'espérer mieux que le top 10.

6h57 : Kamen Zlatkov (Bulgarie, - 0''60)

- 0''45 au 1er inter ! Les Bulgares ont bien performé en première manche et Zlatkov confirme jusqu'ici... C'est un peu moins actif que Schwarz mais ça reste pas mal. IL ENFOURCHE ! C'est terminé... Quel dommage.

6h56 : Filip Zubcic (Croatie, - 0''47)

- 0''52 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut, beaucoup d'activité pour pousser le ski au maximum... - 0''27 au 3e inter ! Attention, il ne faut pas faiblir... Il fait plus de chemin sur le bas. Il bétonne un peu le mur.

C'est le 2e temps (+ 0''07) provisoire à l'arrivée pour Zubcic.

6h55 : Erik Read (Canada, - 0''36)

- 0''42 au 1er inter ! Beaucoup plus d'activité dans le ski du Canadien, qui prend tous les risques, comme toujours. OH LA FAUTE D'INTERIEUR ! Il se fait éjecter, parvient à tout passer mais il n'a plus de vitesse... + 2''07 au 3e inter !

C'est le 7e temps (+ 2''49) provisoire à l'arrivée pour Read.

6h54 : Alexander Schmid (Allemagne, - 0''31)

- 0''24 au 1er inter ! C'est très bon sur le haut, il a une grosse vitesse de pied, ça s'enchaine bien... C'est fluide. + 0''07 au 3e inter ! Mais il baisse un peu physiquement et est plus long sur l'appui.

C'est le 2e temps (+ 0''47) provisoire à l'arrivée pour Schmid.

6h53 : Plus compliqué pour Marchant

C'est plus difficile pour Armand Marchant, trop court sur les appuis pour ces conditions de neige sèche et accrochante... beaucoup trop nerveux.

C'est le 4e temps (+ 1''24) provisoire à l'arrivée pour le Belge.

6h51 : Marco Schwarz (Autriche, - 0''31)

- 0''57 au 1er inter ! belle mise en action du tenant du globe... Il retrouve des couleurs, on le sent bien plus libéré... - 0''49 au 3e inter ! Quelques fautes malgré tout... Il termine mieux à nouveau mais il n'y aura pas de grosse remontée.

MEILLEUR TEMPS POUR SCHWARZ ! L'Autrichien écrase le chrono de Vidovic (- 0''75) et prend les commandes. Mais on ne le sent pas très satisfait de sa performance.

6h50 : Matej Vidovic (Croatie, - 0''19)

C'est pas mal ce que propose le Croate, qui est assez doux sur la neige... + 0''07 au 2e inter ! Et il est bien plus fluide sur le bas...

MEILLEUR TEMPS pour Vidovic ! Le Croate devance Jung (- 0''33) et prend les commandes de ce slalom.

6h49 : Szollos en retrait

Pourtant excellent sur le combiné (6e et 2e temps du slalom), l'Israélien Barnabas Szollos n'est pas dans le bon tempo, il appuie beaucoup trop fortement et ce n'est pas efficace.

C'est le 2e temps (+ 1''02) provisoire à l'arrivée.

6h47 : Jung premier leader !

Alors qu'il lançait la seconde manche, le Polonais Michal Jasiczek part à la faute ! Il termine mais est disqualifié. C'est donc le Coréen Donghyun Jung qui réalise le premier temps de référence en 1'47''69. La seconde manche est beaucoup plus rapide que la première !!

La manche de Noel :

Tout en maîtrise, Clement Noel est dans le groupe de tête en première manche

4h02 : Strolz en route pour le doublé ? Rendez-vous à 6h45

Après 29 skieurs, c'est l'Autrichien Johannes Strolz qui est en tête de cette première manche du slalom, désormais un peu balayé par le vent. Après le combiné, va t-il réussir le doublé olympique ? Mais les Norvégiens Kristoffersen (+ 0''02) et Foss-Solevaag (+ 0''06) ne sont pas loin et ils sont 8 à se tenir en une demi-seconde et 12 à se tenir en une seconde. Clément Noël est à l'affut (6e, + 0''38), Alexis Pinturault bien plus loin (15e, + 1''20).

3h59 : Erik Read (Canada) - Dossard 26

- 0''18 au 1er inter ! Quelle mise en action du Canadien, parti avec un engagement fou... Mais il est un peu en dessous depuis, il relâche un peu trop. + 0''85 au 3e inter ! La glace est ressortie sur le bas du tracé et ça devient impossible à skier.

C'est le 20e temps (+ 1''98) provisoire à l'arrivée pour Read.

3h58 : Marchant très loin

Un dessous sous la porte, le Belge est obligé de marquer régulièrement et il manque d'accroche dans le mur final. Il finit finalement à la 20e place (+ 2''21) provisoire et devra patienter pour savoir s'il sera dans les trente.

3h55 : Alte Lie McGrath (Norvège) - Dossard 23

+ 0''05 au 1er inter ! La mise en action est plutôt bonne pour le Norvégien, malgré une surpression. IL met son ski dans le rail, il accepte de skier dedans... Attention à ne pas trop marquer à la sortie de la triple, il se retrouve dessous. + 0''41 au 3e inter ! Oh attention il marque dans le mur !

C'est le 14e temps (+ 1''16) provisoire à l'arrivée pour McGrath.

3h53 : Podium après 22 dossards

1. Johannes Strolz (Autriche), en 53''92

2. Henrik Kristoffersen (Norvège), + 0''02

3. Sebastian Foss-Solevaag (Norvège), + 0''06

3h51 : Albert Popov (Bulgarie) - Dossard 22

- 0''05 au 1er inter ! beaucoup d'engagement dans le ski du Bulgare, qui prend tous les risques... Un peu à la limite, pas loin de faute d'intérieur mais il signe une grosse manche. + 0''29 au 3e inter ! Dans le dur sur le bas mais il va se placere...

C'est le 9e temps (+ 0''70) provisoire à l'arrivée pour Popov.

3h50 : Khoroshilov se place aussi

Malgré une grosse erreur juste avant le mur final, le Russie prend la 9e place (+ 0''71) provisoire.

3h48 : Tommaso Sala (Italie) - Dossard 20

- 0''01 au 1er inter ! Belle mise en action de l'Italien, très léger, précis. Il déroule bien son ski, garde de la fluidité et ne marque pas de gros appuis. + 0''36 au 3e inter !

C'est le 8e temps (+ 0''45) provisoire à l'arrivée pour Sala ! Les huit premiers sont en moins d'une demi-seconde !

3h46 : Johannes Strolz (Autriche) - Dossard 19

C'est parti pour le champion olympique du combiné ! At-il enfourché ? Visiblement non mais c'était juste... + 0''15 au 1er inter ! Il a généré beaucoup de vitesse l'Autrichien, ultra juste... Oh attention il bloque un peu mais il reste dans le coup. + 0''21 au 3e inter ! Attention il finit très fort !

MEILLEUR TEMPS POUR STROLZ !! L'Autrichien a pris tous les risques, n'est pas passé loin d'enfourcher mais il prend les commandes de cette première manche, en devançant Kristoffersen (- 0''02).

3h44 : Giuliano Razzoli (Italie) - Dossard 18

- 0''11 au 1er inter ! Grosse mise en action de l'Italien, parti avec un engagement total et complètement retrouvé... Il marque un peu plus attention mais il a réussi à rester précis. + 0''60 au 3e inter ! Ça manque de rythme sur le bas...

C'est le 8e temps (+ 0''85) provisoire à l'arrivée pour Razzoli, champion olympique en 2010 à Vancouver.

3h43 : Luca Aerni (Suisse) - Dossard 17

+ 0''33 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut, malgré une petite erreur sur la mise en action... On sent que le rail oblige les skieurs à prendre un peu plus de marge et forcément, ils font du chemin... Oh la faute d'intérieur ! Il se retrouve arrêté désormais. + 1''41 au 3e inter ! C'est dommage, il était pas mal jusqu'ici...

C'est le 12e temps (+ 1''69) provisoire à l'arrivée pour Aerni.

3h41 : Filip Zubcic (Croatie) - Dossard 16

+ 0''40 au 1er inter ! Le Croate, 10e du géant, n'st pas très à l'aise sur le haut de ce slalom. Il commet une grosse faute sur le haut et ça le prive de vitesse tout au longe de la manche. + 1''36 au 3e inter ! Et il est sur l'arrière dans le mur...

C'est le 12e temps (+ 1''85) provisoire à l'arrivée pour Zubcic.

3h40 : Le podium après 15 dossards

1. Henrik Kristoffersen (Norvège), en 53''94

2. Sebastian Foss-Solevaag (Norvège), + 0''04

3. Loic Meillard (Suisse), + 0''28

3h38 : Daniel Yule (Suisse) - Dossard 15

+ 0''26 au 1er inter ! C'est dur de rivaliser avec Kristoffersen sur le haut... Mais c'est du bon ski que propose le Suisse, même si ça manque un peu de précision dans les courbes. + 0''63 au 3e inter ! C'est pas trop mal mais il va falloir en rajouter un peu dans le mur. Mais c'est trop timide...

C'est le 8e temps (+ 1''12) provisoire à l'arrivée pour Yüle.

3h36 : Lucas Braathen (Norvège) - Dossard 14

+ 0''28 au 1er inter ! C'est moyen sur le haut pour le Norvégien, dans une position un peu trop basse... Il est relâché mais les pieds passent un peu trop loin de la porte... IL ENFOURCHE !! A force d'être agressif, il finit par être sanctionné en enfourche la double. C'est dur pour le jeune Norvégien...

3h34 : Dave Ryding (Grande-Bretagne) - Dossard 13

- 0''13 au 1er inter ! Enorme mise en action du Britannique, qui est dans le bon tempo et qui et en train de découper la manche... OH NON LA FAUTE ! Il Il est arrêté... + 0''80 au 3e inter !

C'est le 9e temps (+ 1''19) provisoire à l'arrivée pour Ryding, juste derrière Pinturault.

3h32 : Alex Vinatzer (Italie) - Dossard 12

Avec lui, c'est un peu tout ou rien... S'il évite les grosses fautes, il est capable de tout ! OH LA GROSSE FAUTE ! Il passe tout près de la sortie d'entrée de jeu... + 0''54 au 1er inter ! Il prend tous les risques pour revenir, il est à la rupture... Oh la nouvelle faute ! Cette fois, ça va lui coûter cher...

C'est le 9e temps (+ 1''45) provisoire à l'arrivée pour l'Italien.

3h30 : Loic Meillard (Suisse) - Dossard 11

+ 0''16 au 1er inter ! Belle mise en action du Suisse, sorti en géant et en combiné... On le sent très à l'aise, c'est fluide, il déroule bien son skis ski sur la section plane. + 0''11 au 3e inter ! S'il finit aussi bien que Matt, il peut être devant...

C'est le 3e temps (+ 0''28) provisoire à l'arrivée pour Meillard ! Grosse performance du Suisse....

3h29 : Michael Matt (Autriche) - Dossard 10

C'est tout simplement le médaillé de bronze à Pyeongchang qui s'élance et il est dans le ton sur le haut... + 0''08 au 1er inter ! C'est propre sur la section médiane mais il limite bien la casse, même s'il fait un peu plu de chemin. + 0''60 au 3e inter ! Et attention il finit fort l'Autrichien, très à l'aise dans le mur...

C'est le 5e temps (+ 0''42) provisoire à l'arrivée pour Matt. Une superbe manche !

3h27 : Kristoffer Jakobsen (Suède) - Dossard 9

C'est parti pour le Suédois, l'homme fort du début de saison avant de sortir systématiquement... Il est très engagé; comme toujours mais il marque un peu sur la partie haute. + 0''47 au 2e inter ! Le rail s'est formé. ET IL CHUTE !! C'est son 5e abandon de suite dans la discipline... C'est fou !

3h25 : Alexis Pinturault (France) - Dossard 8

+ 0''29 au 1er inter ! Le Français était parti avec de l'engagement et pas mal de vitesse de pied mais il est déjà loin. étonnant. C'est bien mieux sur le plat mais l'entrée du mur est compliqué... + 0''84 au 3e inter ! Ça commence à marquer...

C'est le 6e temps (+ 1''18) provisoire à l'arrivée pour le Français.

3h24 : Manuel Feller (Autriche) - Dossard 7

+ 0''06 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut pour l'Autrichien, qui met beaucoup d'intensité, qui travaille beaucoup sous la porte mas il est un peu en-dedans.... ET IL ENFOURCHE !!! Il était un peu trop rigide sur ses entrées et il finit par le payer.

3h22 : Marco Schwarz (Autriche) - Dossard 6

+ 0''23 au 1er inter ! Complètement à l'envers sur le haut... Il est parti avec beaucoup d'engagement mais il se fait beaucoup trop bouger. Ça tape, il fait du chemin et il commet en plus une énorme faute à l'entame du mur. Il est arrêté ! + 1''86 au 3e inter !

C'est le 6e temps (+ 2''32) provisoire à l'arrivée pour L'Autrichien.

3h21 : Linus Strasser (Allemagne) - Dossard 5

- 0''04 au 1er inter ! Bonne mise en action également pour l'Allemand... Il est très bon sur le haut comme le Français mais il commet également une petite faute à l'entrée du mur. + 0''22 au 3e inter ! Comme le Français, il est en souffrance sur le bas.

C'est le 3e temps (+ 0''31) provisoire à l'arrivée pour Strasser.

3h20 : Clément Noël (France) - Dossard 4

- 0''06 au 1er inter ! C'est très bon sur le haut pour le Français, bien dans le tempo jusqu'ici... Il raccourcit bien, il est relâché... Oh attention il marque un peu, il s'est fait descendre. + 0''14 au 3e inter ! Oh attention il est dans le dur sur le bas, il a été en-dessous dans la pente et n'a jamais réussi à retrouver de l'accroche.

C'est le 3e temps (+ 0''36) provisoire à l'arrivée pour Noël.

3h18 : Henrik Kristoffersen (Norvège) - Dossard 3

+ 0''05 au 1er inter ! Beaucoup d'envie sur le haut mais ce n'est pas très précis... Bien meilleur sur la section plane. Et il est encore très bon dans la pente... - 0''27 au 3e inter ! pas d'erreur pour le Norvégien.

MEILLEUR TEMPS pour Kristoffersen ! Le Norvégien a été plus régulier que son compatriote pour devancer Foss-Solevaag (- 0''04).

3h16 : Sebastian Foss-Solevaag (Norvège) - Dossard 2

- 0''13 au 1er inter ! Il est parti comme un fou le Norvégien mais ça passe et il engrange beaucoup de vitesse... Et pourtant, ce n'est pas ultra efficace sur une section de plat. + 0''09 au 2e inter ! mais il est excellent dans la pente, malgré une petite faute sur le ski extérieur. - 0''53 au 3e inter !

MEILLEUR TEMPS pour Foss-Solevaag ! Il explose la manche de Zenhausern (- 0''74) et prend les commandes de cette première manche.

3h15 : Ramon Zenhausern (Suisse) - Dossard 1

C'EST PARTI pour le Suisse qui est le premier à s'élancer pour ce slalom olympique ! On va découvrir le tracé de cette manche en compagnie de Zenhausern... Toujours touché à l'épaule, le Suisse part bien. Il faut être réveillé sur le haut, ne pas être trop agressif sur cette neige... Attention à la double figure... Mais est-ce qu'il y a assez de relâchement ?

Il signe le premier temps de référence en 54''72.

3h11 : Première manche tracée par le coach autrichien

C'est l'entraineur des Autrichiens - donc de Marco Schwarz, Johannes Strolz, Manuel Feller - qui a tracé cette première manche, très tournante, très technique et piégeuse. La seconde sera tracée par le coach italien.

3h04 : De bons dossards pour les Français

Clément Nöel a tiré un bon dossard puisque le Vosgien partira avec le 4. Suffisament tard pour éviter la pélicule de neige et assez tôt pour avoir une piste en bon état. De son côté, Alexis Pinturault partira avec le dossard 8, le meilleur dont il pouvait hériter depuis qu'il est sorti des sept.

2h55 : Le podium de 2018

1. Andre Myhrer (Suède)

2. Ramon Zenhausern (Suisse), +

3. Michael Matt (Autriche), +

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le slalom homms des JO de Pékin 2022.

Qui succèdera au Suédois Andre Myhrer, sacré à Pyeongchang en 2018 ? Médaillé d'argent en Corée, le Suisse Ramon Zenhausern fait partie des outsiders d'un slalom qui s'annonce plus ouvert que jamais. En six courses cette saison en Coupe du monde, ils ont ... six à avoir triomphé. Une concurrence donc très féroce pour les deux Français, Clément Noël (4e en 2018) et Alexis Pinturault, qui peuvent tous deux rêver d'une médaille... et même du titre. Le premier s'est imposé en début d'hiver à Val d'Isère et le second est monté sur le podium à Madonna.

Mais les deux Tricolores manquent un peu de confiance dans la discipline et il leur faudra réussir deux manches parfaites pour accrocher une première médaille olympique en slalom. D'autant que la concurrence est d'une densité folle. Du leader de la Coupe du monde Lucas Braathen au champion olympique du combiné Johannes Strolz, en passant par Feller, Foss-Solevaag, Kristoffersen, Strasser, Jakobsen ou encore Razzoli, ils sont une vingtaine à pouvoir rêver du sacre . Dont les Français.

