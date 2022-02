La météo fait des siennes à Yanqing. Le site olympique des épreuves de ski alpin a été frappé par de fortes rafales de vent ce samedi matin, ce qui a eu pour conséquence l'annulation pure et simple du troisième entraînement de la descente messieurs.

A la veille de l'épreuve reine en ski alpin, prévue dimanche matin à 4h00, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout pour l'ensemble des athlètes qui n'ont eu que deux séances pour découvrir la piste "The Rock". Bien que plaisante et sans grand piège, cette piste olympique reste malgré tout une découverte pour l'ensemble des skieurs. Markus Waldner, patron de la Coupe du monde de ski alpin et responsable de la compétition, a rapidement pris la décision. "C'est trop dangereux", a-t-il estimé.

Kilde a pris date

Trois athlètes ont pu effectuer un dernier run d'entraînement malgré tout. Matthias Mayer, champion olympique en 2014 à Sotchi, Christoph Innerhofer et Aleksander Aamodt Kilde. Le Norvégien, favori ou co-favori pour l'or c'est selon, a symboliquement et non-officiellement signé le meilleur chrono de ce dernier run.

Il a d'ailleurs été le seul à faire l'intégralité du parcours sans voir son temps annulé, ce qui n'a pas été le cas pour Mayer et Innerhofer tous les deux gênés par les rafales de vent et pas contents du tout. Épargné de son côté, le Norvégien a passé un bon samedi sur les skis. A l'attaque, il a signé une nouvelle manche de référence. Vendredi, il avait remporté le 2e entraînement.

Pas contents de leur sort, les athlètes postés au portillon de départ ont demandé à Markus Waldner d'effectuer seulement le haut du tracé à fond. Une initiative signée de la main de Johan Clarey, porte-parole de fortune. "Vaut mieux ça que rien", a acquiescé l'Autrichichien Max Franz. Mais ils n'ont pas eu gain de cause.

Un vent de 48 km/h avec des rafales à 64 km/h est annoncé par la météo officielle au départ de la descente, avec une température ressentie de -28 degrés.

