Elle l’a fait ! Malgré une première manche ratée, Petra Vlhova s’est offert son premier titre olympique en remportant ce mercredi le slalom des Jeux Olympiques de Pékin 2022. Seulement 8e à l’issue du premier tracé, la Slovaque a profité d’une seconde manche dessinée par son coach pour retrouver son ski agressif. Notamment très juste dans le mur final, Vlhova offre à la Slovaquie la première médaille olympique de son histoire en ski alpin. L’Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0’’08) et la Suissesse Wendy Holdener (+ 0’’12) complètent ce podium olympique, alors que l’unique Française Nastasia Noens termine 19e.

Vlhova laisse exploser sa joie après le passage de Duerr : son sacre assuré en slalom en vidéo

Ad

Pékin 2022 Dans toutes les langues : la sortie de Shiffrin en slalom vécue par les commentateurs d'Eurosport IL Y A UNE HEURE

Vlhova a pris tous les risques et ça a payé

C’était la grande favorite. Vainqueur de cinq des sept slaloms de la saison en Coupe du monde, Petra Vlhova aura terminé deuxième les seules fois où elle aura été battu. Et, à chaque fois, c’était par Mikaela Shiffrin. Mais l’Américaine est sortie en première manche, ouvrant en grand la Slovaque la porte d’un premier titre olympique. Malgré une première manche ratée. Repoussée à 0’’72 de la leader allemande Lena Duerr, Petra Vlhova devait prendre des risques en seconde manche pour espérer remonter. Et c’est ce qu’elle a fait.

Petra Vlhova, lors du slalom des JO de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Partie avec bien plus d’intentions que lors de la manche initiale, la Slovaque a skié comme on a l’habitude de la voir cette saison, avec ses appuis massifs sous la porte mais une vitesse de pied et une justesse dont elle seule est capable. Elle ne sera pourtant pas passée loin de la correctionnelle, avec un ski extérieur qui lui a échappé plusieurs fois mais Petra Vlhova a toujours su le rattraper, avant de découper le mur final. C’est là qu’elle y a construit son sacre. Avant celui-ci, au dernier intermédiaire, la Slovaque n’était même pas sur le podium provisoire (5e).

Un mur final décisif

Mais la Suédoise Sara Hector, partie pour s’offrir le doublé géant-slalom, est sortie dans le mur. Encore devant à treize secondes du terme, la leader Lena Duerr a elle craqué sous la pression. Malgré ses sept dixièmes d’avance sur Vlhova, et une manche globalement très solide à l’image de sa saison, l’Allemande a fini par être rattrapée par l’évènement, avec des appuis trop marqués au pire moment. Et elle a laissé filer le podium. Meilleure slalomeuse de l’hiver, jamais sacrée aux Mondiaux, la Slovaque s’offre enfin l’autre sacre ultime que sa carrière méritait, après le gros globe de l’an passé.

Petra Vlhova et Katharina Liensberger sur le slalom de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Avec l’Autrichienne et championne du monde en titre Katharina Liensberger (+0’’08) - médaillée d’argent - et la Suissesse Wendy Holdener (+ 0’’12) -toujours en quête d’une victoire en slalom mais superbe médaillée de bronze, après l’argent de 2018 -, ce podium est magnifique. Mais il est terriblement cruel pour Lena Duerr (4e, + 0’’19) et Andreja Slokar (5e, + 0’’22), passées tout près d’une médaille olympique. Une course à laquelle l’unique Française engagée Nastasia Noens n’a jamais pu prendre part. Décevante en première manche (24e), la Niçoise s’est un peu plus lâchée en seconde mais c’était bien trop insuffisant pour faire mieux qu’une 19e place (+ 2’’88).

Pékin 2022 Comment Hector a volé la vedette à Vlhova en géant : la palette de Masnada IL Y A 2 HEURES