Il faudra compter sur lui jusqu’au bout dans les courses aux globes. Déjà cinquième de la descente samedi, Marco Odermatt a fait encore mieux ce dimanche en remportant le super-G de Saalbach-Hinteglemm, son deuxième succès de l’hiver après le géant de Santa Caterina en décembre.

Sur une piste technique et très piégeuse (9 abandons sur les 30 premiers dossards), le Suisse aura parfait allié justesse technique et engagement pour devancer la surprise français Matthieu Bailet (+0’’62), qui signe le premier podium de sa carrière, et le champion du monde de la discipline, Vincent Krichemayr (+ 0’’81). Seulement 15e, Pinturault voit Odermatt revenir à 81 points seulement au général.

Plus d'infos à suivre....

