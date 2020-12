"Je suis un peu déçu de ma deuxième manche , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Equipe. J'étais pourtant pas mal parti, mais je fais une faute à un mauvais endroit qui me fait perdre de la vitesse dans la deuxième partie de parcours par rapport aux meilleurs. Mais un top 5, ça reste positif et c'est ce qu'on va retenir .” Car la concurrence n’a pas vraiment profité de la performance mitigée du skieur de Courchevel. Bien au contraire : Pinturault a même fait une bonne opération au général.

Déjà en tête à l’issue de sa victoire devant Henrik Kristoffersen lors du parallèle de Lech, le Français a accru son avance sur le Norvégien, seulement 22e à l’issue d’un second run catastrophique. Après les trois premières courses de l’hiver, Pinturault possède 61 points de marge sur son rival et 147 sur Aleksander Kilde, le tenant du titre du gros globe, 7e ce samedi. Pour l'heure, ses plus proches poursuivants sont Filip Zubic et Marco Odermatt, respectivement relégués à 47 et 55 points.