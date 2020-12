Sous les lourds flocons de Lombardie qui ont un temps menacé la tenue de la course, Zan Kranjec a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Santa Caterina di Valfurva. Le Slovène, dossard 5, a repoussé la concurrence à près d’une demi-seconde avant la seconde manche, prévue ce samedi à 13h30. Le Suisse Marco Odermatt est à 46 centièmes, juste devant Alexis Pinturault, 3e à 0’’48. Leader du général après les deux premières épreuves de l’hiver, le Français reste en lice pour signer la 15e victoire de sa carrière en géant et égaler Alberto Tomba.

Kranjec, vainqueur l’an dernier à Adelboden, a fait la différence sur le haut du parcours (66 centièmes d’avance au 3e inter) avant de concéder deux dixièmes sur le bas qui permettent à ses rivaux de croire encore à un renversement. Dossard 2, Pinturault a lui été solide sans non plus dégager une grande impression de vitesse. Il est le seul Français à rester dans la course au podium. Le seul à être dans le top 10 provisoire.