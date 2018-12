Coupe du monde - Mikaela Shiffrin, une année de rêve en chiffres

15

C'est son nouveau record de victoires en Coupe du monde sur une année civile. Elle co-détenait déjà la meilleure marque avec Marcel Hirscher (14). Mais son triomphe de Semmering ce samedi lui permet désormais de devancer l'Autrichien d'une unité. Du City Event d'Oslo (1er janvier) au slalom autrichien (29 décembre), l'Américaine a ainsi engrangé 15 succès en 27 courses. Soit un ratio de 55% de victoires, sans compter la campagne olympique (un titre en géant).

C'est moins fort qu'Hirscher (14 sur 21, soit 67%). Mais ce dernier ne s'est aligné que sur les épreuves qu'il maîtrise (à l'exception d'un super-G) tandis que Shiffrin s'est aventurée sur toutes les disciplines. Une polyvalence qui lui a souri puisqu'elle a décroché en décembre ses deux premières victoires en super-G (Lake Louise et Saint-Moritz), la seule discipline qui se refusait encore à elle.

Marcel Hirscher et Mikaela Shiffrin avec leur gros globe de cristal en fin de saison dernièreGetty Images

36

Soit son nombre de victoires en slalom en carrière. Chez les femmes, personne ne fait mieux. Un nouveau record acté ce samedi en Autriche, où elle s'est montrée pleine de respect pour son aînée Marlies Schild, qui détenait jusque-là ce record avec 35 succès : "Pour moi, Marlies Schild sera toujours la meilleure." Malgré leurs 14 ans d'écart, les deux "MS" avaient eu le plaisir de se jauger il y a quelques années. Pour l'anecdote, Schild avait devancé Shiffrin lors de son ultime victoire... le 29 décembre 2013, soit il y a tout juste cinq ans. C'était déjà en Autriche, mais à Lienz. Shiffrin n'avait que 18 ans (mais déjà cinq victoires en carrière). Trois mois plus tard, Schild s'était en revanche inclinée pour la dernière course de sa carrière, terminant 3e d'une course dominée à Lenzerheide par ...Shiffrin.

Vidéo - Shiffrin : "Pour moi, Marlies Schild sera toujours la meilleure" 00:38

En un an, Shiffrin a gonflé son total de victoires en slalom d'un tiers pour passer de 27 à 36. Seulement deux courses lui ont échappé cet hiver. À Lenzerheide fin janvier (alors qu'elle avait quasiment course gagnée). Et à Pyeongchang, lors des JO, où elle a terminé au pied de podium. Sinon, elle a tout raflé entre les piquets. En un an à peine, ces neuf nouveaux succès lui ont permis de grimper de trois rangs au classement des slalomeurs les plus prolifiques de l'histoire. 2018 lui a permis de devancer Vreni Schneider (34), Alberto Tomba (35) et Schild. Et elle n'est plus qu'à quatre longueurs d'Ingemar Stenmark (40). Un record qu'elle pourrait bien faire tomber d'ici la fin de l'hiver.

51

Soit son nombre de victoires en carrière. Ses 15 victoires en 2018 lui ont permis de faire un bond spectaculaire au classement des skieurs les plus prolifiques. Elle est passée de la 14e à la 7e place. D'ici la fin de l'hiver, elle devrait sauf surprise figurer à la 5e place. Et vu son jeune âge (23 ans), la marque de Stenmark est tout sauf utopique.

Skieurs Nombre de victoires en Coupe du monde 1. Ingemar Stenmark (SUE) 86 2. Lindsey Vonn (USA) 82 3. Marcel Hirscher (AUT) 63 4. Annemarie Moser-Proell (AUT) 62 5. Vreni Schneider (SUI) 55 6. Hermann Maier (AUT) 54 7. Mikaela Shiffrin (USA) 51 8. Alberto Tomba (ITA) 50

1034

Son total de points depuis le début de la saison. C'est 166 de mieux que l'an dernier à la même époque, où la double tenante du titre du gros globe affichait déjà des statistiques monstrueuses (9 podiums en 12 courses, dont 5 victoires). Supersonique, elle se situe sur les bases du record de points de Tina Maze, qui avait totalisé 2414 points lors de l'hiver 2012-2013. Avant le nouvel an, la Slovène comptait 1059 points. Soit 25 de mieux que Shiffrin. Mais Maze avait alors disputé trois courses de plus que l'Américaine (16 contre 13). Le rythme de Shiffrin est en effet bien plus élevé. Elle surfe sur un ratio de 79,5 points par course (soit l'équivalent d'une 2e place à chaque fois) tandis que Maze a obtenu son record sur un rythme de 66,2 points par épreuve.

Si Shiffrin tient la cadence sur les 23 courses restantes d'ici la fin de l'hiver, elle obtiendrait un total de 2881 points. Ce serait un exploit d'extra-terrestre, alors que Maze avait déjà mis une claque invraisemblable aux 2000 points d'Hermann Maier. Avec un rythme pareil, Shiffrin pourrait griller quatre jokers et battre quand même Maze. De quoi se permettre un coup de mou (comme l'an dernier avant les Jeux), ou des impasses, avant ou après les championnats du monde d'Are (5 au 17 février). Des Mondiaux où elle visera un 4e titre en slalom. Là aussi un record à égaler, celui de l'Allemande Christl Cranz, établi avant la Seconde guerre mondiale.