Ski alpin : A Semerring, Mikaela Shiffrin vise le record de victoires en Coupe du monde

Mikaela Shiffrin peut terminer 2018 en beauté. L'Américaine a l'occasion de détenir seule le record de victoires en Coupe du monde de ski alpin sur une année civile, qu'elle co-détient aujourd'hui avec l'Autrichien Marcel Hirscher, lors du géant et du slalom de Semmering (Autriche), respectivement vendredi et samedi. Avec 14 victoires chacun en 2018, les deux ogres du cirque blanc partagent ce titre de gloire. Mais seule l'Américaine a l'occasion d'améliorer ce total : Marcel Hirscher n'a plus de compétition à se mettre sous la dent avant le réveillon, les hommes faisant étape à Bormio (Italie) pour des épreuves de vitesse (descente puis super-G) auxquelles l'Autrichien ne participe pas.

A seulement 23 ans, Mikaela Shiffrin, qui reste sur cinq victoires consécutives, paraît en mesure de battre ce nouveau record, une semaine après avoir décroché ses 49e puis 50e victoires en Coupe du monde. "Battre des records n'est pas ma motivation première, je m'attache à d'abord skier du mieux possible", avait assuré l'Américaine après sa victoire en slalom samedi à Courchevel, qui lui a permis d'égaler la légende italienne Alberto Tomba au 7e rang des skieurs les plus prolifiques de l'histoire.

Vidéo - Run of the day : Shiffrin a terminé le travail en patronne 01:16

"Je ne suis pas sûre de pouvoir comparer. Ce sont des générations différentes, c'est difficile à dire... Je ne suis pas meilleure que Alberto Tomba. Du coup c'est difficile de dire ce que cela signifie d'avoir le même nombre de victoires que lui. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, pour ma carrière", avait-elle poursuivi. Mikaela Shiffrin se rend en Autriche après un Noël entre skieurs de haut niveau: ils ont été accueillis avec son compagnon Mathieu Faivre dans les Dolomites par la famille des skieurs italiens Manuela et Manfred Moelgg.

La Suissesse Michelle Gisin fait de nouveau l'impasse après avoir manqué l'étape de Courchevel, ayant été très marquée par l'accident de son frère Marc lors de la descente de Val Gardena le 15 décembre. Marc Gisin a quitté la semaine dernière les soins intensifs pour les soins stationnaires avec plusieurs côtes fracturées notamment et après avoir été placé plusieurs jours sous respiration artificielle.

Programme de l'étape dames de Semmering :

Vendredi 28 décembre, géant : 1e manche à 10h30, 2e manche à 13h30.

Samedi 29 décembre, slalom : 1e manche à 10h30, 2e manche à 13h30.