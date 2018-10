Sölden - Le départ du géant abaissé à cause des conditions météorologiques

Le portillon de départ du géant dames, première épreuve de la Coupe du monde de ski, disputé samedi à Sölden, est abaissé en raison des mauvaises conditions météo (vent et brouillard), a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS). La visibilité est mauvaise sur le glacier du Rettenbach, situé à 3.000 m d'altitude, à cause d'un brouillard épais et de chutes de neige continues. Première skieuse à s'élancer, l'Italienne Federica Brignone débutera bien à 10H00, comme prévu initialement.