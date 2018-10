Sölden : le géant messieurs annulé à cause des conditions météo

Le slalom géant messieurs de Sölden (Autriche), prévu dimanche, première course masculine de la saison de Coupe du monde de ski alpin, est annulé, la faute aux mauvaises conditions météo, a annoncé l'organisation. Après avoir d'abord repoussé le départ d'une heure (11h au lieu de 10h), l'organisation a décidé d'annuler la course, la faute aux 50 cm de neige tombés sur la piste dans la nuit et au fort vent qui souffle sur le glacier de Rettenbach.

Les organisateurs se sont expliqués plus en détail après l'annonce : "Du point de vue du timing, il n'est plus possible de nettoyer la piste pour enlever les 50 centimètres de neige tombés cette nuit et d'assurer une course sûre. (...) En outre, la météo du jour n'annonçait pas de diminution du vent ou de la neige."