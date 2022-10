Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Favrot pas très loin du compte : revivez la bonne seconde manche du Français

GÉANT SÖLDEN - 18e temps de la première manche, Thibaut Favrot s'est montré plus solide dans le mur de la deuxième. Le Français était tout proche de prendre provisoirement la tête de la première course de la saison mais doit se contenter d'une 3e place pour l'instant. De bonne augure pour la suite. Revivez sa course en vidéo et l'ensemble de la saison de ski sur Eurosposrt.fr

00:01:37, il y a une heure