Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Odermatt stratosphérique et déjà tout en haut : revivez sa course en vidéo

GÉANT SÖLDEN - Marco Odermatt annonce la couleur. Pour la première course de la saison, le Suisse a dominé de la tête et des épaules ses adversaires. Malgré quelques erreurs lors de son 2e passage, le tenant du titre du gros globe n'a jamais été inquiété et devance le Slovène Zan Kranjec et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Revivez sa course en vidéo et l'ensemble de la saison sur Eurosport.fr

00:01:49, il y a 34 minutes