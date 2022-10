Ski alpin

GÉANT SÖLDEN - Une belle remontée et un podium pour Kristoffersen : revivez sa course en vidéo

GÉANT SÖLDEN - Sixième après la première manche, le Norvégien Henrik Kristoffersen a réalisé une belle remontée en Autriche. Deuxième du petit globe de la discipline la saison dernière, il s'est offert le premier podium de sa carrière à Sölden et ce malgré une deuxième manche ponctuée de quelques fautes. Revivez sa course en vidéo et l'ensemble de la saison de ski sur Eurosport.fr

00:01:21, il y a 7 minutes