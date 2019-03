On a retrouvé Clément Noël. Légèrement rentré dans le rang après son doublé Wengen-Kitzbühel à la mi-janvier, le Français a retrouvé de sa superbe, dimanche matin, lors de la première manche du slalom des finales à Soldeu. Meilleur temps de ce premier acte, le skieur de Val d'isère n'a pas fait dans la dentelle sur le tracé andorran : il a massacré la piste et le chronomètre et repoussé son dauphin, le Suisse Ramon Zenhäusern à plus de huit dixièmes (+0"84).

Excellent sur le tracé dessiné par son coach, l'Helvète, qui sort d'un succès à Granjska Gora, pourra regretter son énorme faute sur le bas. Mais il jouera le podium, ou mieux, lors de la seconde manche, ce qui reste un luxe. L'autre skieur à avoir réussi l'exploit de rester sous la seconde est également suisse : il s'agit de Daniel Yule, 3e à +0"95.

Hirscher, c'est la galère

Juste derrière ces trois spécialistes du slalom, on retrouve le fameux trio Kristoffersen-Pinturault-Hirscher qui ne se lâche plus. Tous en difficulté lors de cette première manche, les trois hommes ont concédé presque une seconde et demie à Clément Noël. Il leur faudra donc passer la surmultipliée en seconde manche pour viser ne serait-ce qu'un podium. Kristoffersen a pris la 4e place à +1"40, Pinturault la 5e à +1"41.

Apparu encore plus impuissant que ses deux rivaux, Hirscher, 6e à +1"43, a une nouvelle fois montré que cette fin de saison ressemblait à un doux calvaire. Bien que volontaire, le vainqueur du petit globe de la spécialité a une nouvelle fois été vaincu par le chrono. Vivement la fin du bal pour l'Autrichien, qui a un grand besoin de souffler.