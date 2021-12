La revanche tant attendue a bien eu lieu. Largement dominée par Sofia Goggia à Lake Louise, Lara Gut-Behrami a cette fois fait la loi à domicile, sur la piste de Saint-Moritz où elle avait décroché la première victoire de sa carrière, en 2008. Au terme d’une course pleine d’engagement et de justesse, la Suissesse s’est offert son premier succès de la saison, devançant sa rivale italienne (+ 0''18) et l’Américaine Mikaela Shiffrin (+ 1''18), qui conforte son leadership en tête du classement général de la Coupe du monde. La première Française, Romane Miradoli, prend une solide 11e place.

