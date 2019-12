Il était seul au monde. Déjà large vainqueur de la première manche, Alexis Pinturault a remis la couvert lors de la seconde pour remporter ce dimanche le slalom de Val d'Isère, son deuxième succès de la saison. Alors qu'il n'avait plus remporté la moindre course dans la discipline depuis 2014, le Français a devancé le Suédois Andre Myhrer (+ 1''44) et l'Italien Stefano Gross (+ 1''47) pour s'offrir pour la deuxième fois le slalom sur la Face de Bellevarde.

Miraculé de la première manche, Henrik Kristoffersen s'est offert une grosse remontée lors de la seconde pour échouer au pied du podium. Classé 27e le matin, le Norvégien a profité d'une piste impeccable pour se venger de sa première manche et signer le meilleur temps de la seconde. Et de loin. Personne n'a fini à moins d'une seconde de Kristoffersen, qui a vu son nom rester en tête du slalom pendant un long moment. Et il y a sans doute cru un instant. Il a fallu attendre Stefano Gross, 9e du premier tracé, pour le détrôner. Mais il n'aura aucun regret tant Alexis Pinturault était au-dessus ce dimanche.

Pinturault prend les commandes du général

Déjà monstrueux lors de la première manche, le skieur de Courchevel a eu la lucidité de ne pas chercher à garder son avance mais à s'engager à 100%, comme si tout se jouait sur cette manche. Et ça a payé. Aérien de haut en bas, propre sur la partie de transition pour éviter les pièges d'une partie qui avait un peu marqué, le Français a découpé la face de Bellevarde pour s'offrir son 25e succès en Coupe du monde, le deuxième de sa saison déjà. Repoussant ses compagnons du podium - Andre Myhrer et Stefano Gross - à près d'une seconde et demie (1''44 et 1''47), le Tricolore signe sa première victoire en slalom depuis cinq ans et celui de Wengen en janvier 2014. Vu sa démonstration matinale, il ne lui suffisait que d'aller en bas.

En six participations au slalom de Val d'Isère, il n'a fini que deux fois. Pour deux succès. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette victoire lui permet en plus de reprendre la tête du classement général de la Coupe du monde. Pinturault devance désormais son rival Kristoffersen de 21 points, une bonne nouvelle dans la quête du gros globe de cristal. Le "Norge" conserve lui la tête du classement de slalom. Unique autre Tricolore à s'être qualifié pour la seconde manche, Victor Muffat-Jeandet a lui aussi brillé en prenant une belle 8e place (+ 2''21). C'était un beau dimanche pour les Français.