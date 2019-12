Le rythme infernal de la Coupe du monde est déjà lancé, faisant fi de la récupération et des fuseaux horaires. Revenu lundi des Etats-Unis, Alexis Pinturault doit skier vite dès samedi à Val d'Isère, dans les Alpes françaises, pour rester dans la course au gros Globe de cristal, le Graal de tout skieur.

Le champion du monde de combiné est revenu mi-figue mi-raisin de Beaver Creek : une précieuse quatrième place sur le super-G qui lui a permis de marquer des points importants en vitesse - ce dont ne sont pas capables les autres skieurs "techniques" comme Henrik Kristoffersen - mais une 17e place très décevante sur le géant, pourtant sa spécialité.

Un bilan à l'image de son début de saison, marqué par une victoire éclatante sur le géant d'ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre, puis par une triste élimination en première manche du slalom de Levi (Finlande) fin novembre.

"L'hiver est long"

"Je ne souhaite pas forcément connaître des hauts et des bas, mais c'est le lot de tout sportif, philosophe le skieur de Courchevel. Je reste serein, l'hiver est long, je dois rester concentré, et donner le maximum à chaque fois. Il me reste pas mal de jokers." "Beaver Creek n'a jamais été un endroit où j'ai su bien m'exprimer. Maintenant, on attaque des géants qui me réussissent mieux, notamment celui de Val d'Isère", où il compte deux victoires.

Alexis Pinturault, lors du géant de Beaver Creek - 8 décembre 2019Getty Images

Dans cette saison marquée par la retraite de l'intouchable Autrichien Marcel Hirscher, octuple tenant du titre du classement général, Pinturault (28 ans), deuxième l'hiver dernier, ne doit pas laisser trop de points en route. Il est pour l'instant huitième du général à 69 points du leader Matthias Mayer, autrichien lui aussi et spécialiste de vitesse.

"On peut apporter deux jugements sur le début de saison d'Alexis, estime son entraîneur Fabien Munier. Si on regarde les chiffres, il est en avance sur son tableau de marche (il comptait 131 points de moins l'an dernier à la même période avec une course en moins). Mais si je fais une analyse plus poussée par rapport à son niveau à l'entraînement, on peut être un peu amer, car il aurait pu faire bien mieux. Mais je ne suis pas inquiet, et lui non plus. Il a l'envie de bien faire et de ne pas se tromper, on réajuste au quotidien des erreurs qui ont pu être faites par lui ou par nous (l'encadrement)."

"J'ai progressé"

Contrairement à d'habitude, le samedi sera consacré au slalom. D'importantes chutes de neige enveloppent Val d'Isère vendredi et sont attendue aussi samedi, et un slalom reste plus simple à "préparer" (piste plus courte) qu'un géant en cas de météo difficile. Le spécialiste du slalom Clément Noël entre ainsi en scène dès samedi, à domicile dans la station où le Vosgien a vécu trois ans à la fin de l'adolescence pour s'élever vers le très haut niveau.

Clément Noël lors du slalom de Levi le 24 novembre 2019Getty Images

Révélation de la saison précédente (quatre podiums dont trois victoires), Clément Noël a idéalement lancé son hiver avec une 2e place à Levi derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen. "Par rapport à la même période l'an dernier, je pense être un peu mieux. J'ai progressé sur plusieurs domaines cet été, je me sens plus complet, note-t-il. J'ai plus d'attentes envers moi-même, mais j'essaie de ne pas me poser trop de questions."

Les Bleus alignent notamment Victor Muffat-Jeandet, relancé par une cinquième place au géant de Beaver Creek, et le double champion du monde Jean-Baptiste Grange, pour sa deuxième course depuis une grave blessure au genou gauche en janvier.

Programme

Samedi 14 décembre : slalom, première manche à 9h30, deuxième manche à 13h

Dimanche 15 décembre : géant, première manche à 09h30, deuxième manche à 12h30