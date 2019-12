Décidément, Alexis Pinturault adore Val d'Isère. Déjà vainqueur à trois reprises sur la Face de Bellevarde, le skieur de Courchevel a offert un récital pour remporter la première manche du slalom dans la cité avaline. Parti avec le dossard 1, il a profité d'une piste parfaite pour devancer l'énorme surprise du jour, l'Américain Luke Winters (+ 0''59), et le Suisse Ramon Zenhausern (+ 0''72). Alors que Clément Nôel a enfourché, Henrik Kristoffersen a lui sauvé de justesse sa place en seconde manche.

On savait que s'élancer dans les premiers dossards serait un avantage et Pinturault aura parfaitement profité de son numéro 1. Sur une piste avaline magnifiquement travaillée par les organisateurs malgré les conditions climatiques des derniers jours, le Français a réussi la manche parfaite.

Bien dans le rythme et très juste, résistant à maitriser sa vitesse pour ne commettre sur le bas l'erreur qui a sorti tant de skieurs, le Tricolore a confirmé que Levi (non qualifié pour la seconde manche) n'était qu'un accident. Et se place comme le grand favori de ce slalom. Il faut dire que le skieur de Courchevel abordera la seconde manche avec une belle marge sur ses adversaires.

Le miracle Kristoffersen

Deuxième surprise de la manche malgré son dossard 40, l'Américain Luke Winters pointe à plus d'une demi-seconde (+ 0''59). Le Suisse Ramon Zenhausern (+ 0''72) complète le podium alors que seulement quatre skieurs comptent moins d'une seconde de record sur le Français. Mais Pinturault le sait, la Face de Bellevarde réserve des surprises. Elle en réservé pas mal en première, à commencer par Henrik Kristoffersen. Le Norvégien, l'un des favoris annoncés, est un vrai miraculé. Dans le tempo avant une grosse faute sur le bas, le vainqueur du slalom de Levi a finalement concédé 2''82. Longtemps dernier, il finira à la 27e place, bien aidé par les treize sorties de piste lors des dix-huit derniers dossards.

Mais il verra la seconde manche, au contraire de Clément Noël. Le Vosgien, qui va faire une mauvaise opération dans la course au globe de la spécialité, était pourtant très bien parti. Passé au premier intermédiaire avec 0''15 d'avance sur son compatriote, le Tricolore a malheureusement enchaîné les petites fautes ensuite jusqu'à finir par enfourcher sur un bas du tracé fatal à beaucoup de Français, à l'image du duo de vétéran Jean-Baptiste Grange et Julien Lizeroux. Il n'y aura d'ailleurs qu'un seul Tricolore pour accompagner Pinturault en seconde manche : Victor Muffat-Jeandet, excellent 14e (+ 1''52) et en course pour le top 5. Voir mieux.