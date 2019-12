Son cri à l'arrivée en dit plus que tous les mots. "C'est juste beaucoup d'émotions aujourd'hui, s'est exprimé Alexis Pinturault. Entendre la foule crier, entendre la Marseillaise, ça fait vibrer et ce sont des moments que je veux vivre le plus souvent. J'avais envie de tout jeter à l'arrivée, c'était vraiment un grand moment et on va bien savourer avec l'équipe."

Alexis Pinturault à l'arrivée du slalom de Val d'Isère 2019Getty Images

C'est qu'il n'en pouvait plus d'attendre la troisième victoire de sa carrière en slalom. "Ça faisait tellement longtemps…, avoue-il. Ça faisait 7 ans que je n'avais plus gagné dans la discipline… Alors, ça commençait à faire long". En fait, ça n'en faisait que cinq depuis son succès à Wengen en 2014, mais qu'importe. C'est une éternité pour un skieur de son calibre, passé par de longues périodes de doute.

" Il fallait rabâcher, encore et encore "

Entre son succès en Suisse en janvier 2014 et le 6 janvier dernier, le Français a enchaîné pas moins de 46 slaloms sans parvenir à monter sur le podium. "J'ai eu des difficultés, ça fait des années que j'étais loin en slalom, que j'avais beaucoup de problèmes, raconte-t-il. J'ai vécu des saisons compliquées en slalom en 2016, 2017 et même 2018. Du coup, je me concentrais de moins en en moins sur cette discipline, j'étais de plus en plus sur les épreuves de vitesse." Jusqu'à il y a deux ans. Le tournant dans la relation entre Pinturault et le slalom.

Vidéo - Pinturault : "Il fallait attaquer et laisser les sensations de côté" 01:03

A cette époque, le Tricolore privilégie le Super-G, où il signe par ailleurs quelques bons résultats (un succès et un podium). Mais, pour progresser, son entraîneur et lui décident de changer les choses. "On a décidé de revoir la carte, la manière dont on s'entrainait et de se concentrer vraiment sur le géant et le slalom, explique Pinturault. La saison passée, on a passé énormément de temps à travailler dans cette discipline, il fallait rabâcher encore et encore." Et le travail a fini par porter ses fruits.

Peu à peu, sans forcément faire de bruit, le skieur de Courchevel est redevenu une valeur sûre de la discipline, multipliant les résultats intéressants. "L'an dernier, ça a déjà plutôt bien payé, reprend-il. J'ai retouché les podiums, j'ai retouché la saveur de cette discipline, à savoir skier vite. Mais il n'y a pas eu de victoire. Cette année, je réussis à aller chercher la victoire, en plus en France". Et ce, dès le deuxième slalom de la saison.

Alexis Pinturault aérien lors du slalom de Val d'Isère 2019Getty Images

" Une grosse remise en question après Levi "

Un succès qui intervient quelques semaines après le slalom de Levi, en Finlande, où il n'avait pas réussi à se qualifier pour la seconde manche. Un raté dont il s'est relevé grandi. "J'étais complètement à côté de la plaque, avoue-t-il. J'ai fait des erreurs en début de saison mais il faut surtout que mes erreurs me servent de leçon, seuls les idiots n'apprennent pas. Je dois en tirer des conclusions." Un constat

Solide, il fallait l'être pour résister à la pression en seconde manche, après avoir autant écrasé la première. Mais le Pinturault n'a pas craqué. "Je gagne la première et je réussis à rester devant dans la deuxième manche, ce qui ne m'étais jamais arrivé en slalom, rigolait-il presque. Je suis heureux parce que tout a fonctionné". "Il a juste exprimé son ski et c'est ce qu'il faut qu'il retienne", ajoute son entraîneur.

D'autres retiendront qu'il a pris la tête du général de la Coupe du monde. Mais pas Pinturault. "Je préfère me concentrer sur moi car il est facile de se disperser quand on parle souvent du classement général, explique-t-il. Bien sûr c'est plus ouvert cette année, mais l'essentiel c'est de skier vite." Et s'il skie vite régulièrement, il ne devrait pas en être loin en mars prochain.