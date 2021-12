Même dans son jardin de Val d’Isère, Alexis Pinturault a dû s’incliner. Comme cela avait déjà été le cas à Sölden pour l’ouverture de la saison, Marco Odermatt a dominé le géant ce samedi sur la Face de Bellevarde. En tête à l’issue de la première manche, le Suisse n’a pas du tout coincé lors de la seconde en skiant avec autorité et toute l’assurance que son début de saison lui permet. Il devance Pinturault (+ 0’’59), auteur du premier podium tricolore de l’hiver, et l’Autrichien Manuel Feller (+ 1''24) pour s’offrir son 3e succès de la saison et conforter sa place de leader du général de la Coupe du monde. Un autre Français finit dans le Top 10, il s’agit de Mathieu Faivre (8e).

Pinturault a tout tenté, Odermatt s'est régalé : Le duel au sommet en vidéo

Cette saison, il y a Marco Odermatt et les autres. Comme Sölden (déjà en géant), comme à Beaver Creek en Super-G, il a dominé la concurrence à Val d’Isère. Pourtant, gagner sur la Face de Bellevarde n’est jamais chose aisée. Encore moins dans les conditions de ce samedi, avec une piste qui s’est peu à peu dégradée et une luminosité très moyenne lors de la première manche et à peine meilleure lors de la seconde pour les derniers skieurs. Mais Odermatt n’a jamais douté.

En pleine confiance, le Suisse a attaqué chaque porte avec envie et détermination, découpant chaque ligne avec justesse et ne se faisant jamais piégé par les mouvements de terrain. Treize ans après, la Suisse renoue avec le succès sur le géant de Val d’isère, qu’elle n’avait plus gagné depuis 2008 et le succès de Carlo Janka. Comme par hasard le dernier Suisse à avoir soulever le gros globe du général (2010), aussi.

Odermatt continue de creuser l’écart

Pourtant, sur une piste qu’il aime et qu’il maitrise à la perfection avec quatre succès à Val d’Isère, Alexis Pinturault avait fait sa part du travail. Peut-être un peu trop sur la retenue en première manche, où il avait choisi de ne pas prendre trop de risques pour éviter toute sortie de piste, le skieur de Courchevel avait sorti une seconde manche de très grande facture pour s’emparer de la tête provisoire avec une marge conséquente sur Manuel Feller (+ 0''65), auteur de son premier podium en géant depuis Alta Badia en 2018. Très engagé, au point de voir son ski extérieur se soulever par instants, le Français a skié avec hauteur dans le mur et pensait avoir le plus dur. Mais c’était sans compter sur le roi Odermatt, qui s’envole désormais avec 75 points d’avance sur le skieur de Courchevel au classement du géant et 136 points sur Matthias Mayer au général.

Alexis Pinturault à Val d'Isère Crédit: Getty Images

Malgré la "défaite" d’Alexis Pinturault, le bilan tricolore est globalement positif, bien que frustrant. Quatrième après la première manche, Mathieu Faivre a de nouveau coincé en seconde, comme à Sölden, et doit se contenter de la 8e place (+ 2''04). Il termine moins de trois dixièmes devant Victor Muffat-Jeandet (11e, + 2''29), qui s’est rassuré avec deux manches solides, même s’il manque de peu un premier top 10 en géant depuis février 2020. Thibaut Favrot a lui montré de belles choses une nouvelle fois mais a commis trop de fautes pour espérer mieux que sa 16e place finale (+ 2''58). Loin de l’intenable Odermatt. Heureusement pour tous les skieurs, il ne devrait pas être sur le slalom dimanche. Une belle occasion de lui reprendre des points. Et de s’imposer.

