Et dire qu’au début de la saison dernière, Marco Odermatt ne comptait qu’un succès et trois podiums en Coupe du monde… Ce temps apparaît aujourd’hui bien loin. Presque comme s’il n’avait jamais existé. Depuis, le Suisse a bien grandi, ratant de (très) près le gros globe de cristal l’an passé après un thriller intense avec Alexis Pinturault. Certains auraient pris un coup derrière la tête mais pas lui. Au contraire, le skieur de Veysonnaz est reparti de plus belle en ce début de saison 2021-2022, se montrant quasi intouchable avec deux succès en deux géants, une victoire et une 2e place en Super-G ainsi qu’une belle 4e place en descente. "Je ne sais pas trop comment je fais ça (autant gagner en ce début de saison) mais, maintenant, je pense que je suis en 'flow' (dans une bonne dynamique) et quand c’est comme ça, tout est plus facile, expliquait le Suisse. Maintenant, il va falloir essayer de rester dans ce 'flow' mais c’est beaucoup plus difficile".

Pinturault a tout tenté, Odermatt s'est régalé : Le duel au sommet en vidéo

Odermatt, de plus en plus dominant en géant

En six courses, le bilan est tout de même assez fou et, forcément, cela se ressent au classement général. Après sa victoire sur le géant de Val d’Isère ce samedi, Marco Odermatt compte 446 points et devance assez nettement deux spécialistes de la vitesse, l’Autrichien Matthias Mayer (310 pts) et Aleksander Aamodt Kilde (229 pts). Tenant du titre et favori annoncé, Alexis Pinturault ne pointe pour l’heure qu’en 4e position, avec 205 points. Si le retard (241 pts) semble immense, il est à pondérer à la vue du calendrier de ce début de saison. "On a eu un début de saison avec énormément de vitesse (4 épreuves sur 7) et, finalement, on attaque seulement la saison à Val d’Isère, expliquait le Français après sa 2e place samedi. C’est ce qui est très particulier cette année : c’est à partir de maintenant qu’il faut être en forme. C’est à partir de maintenant qu’il faut être régulier et serrer les boulons".

Alexis Pinturault à Val d'Isère Crédit: Getty Images

Sur le fond, difficile de ne pas être d’accord avec le skieur de Courchevel. Après tout, seules 7 des 37 épreuves de la saison ont été disputées et le premier slalom n’a même pas encore eu lieu. Voir Odermatt en tête du général après deux Super-G et deux descentes (sur sept épreuves) n’a rien d’illogique. Le souci, c’est plus la domination que le Suisse est en train d’installer en géant. Sur les 6 derniers disputés en Coupe du monde, le skieur de Veysonnaz s’est imposé à trois reprises, contre une seule pour Pinturault. Pour autant, l’heure n’est pas à l’inquiétude. D’autant qu’Alexis Pinturault semble aller de mieux en mieux, course après course. "Bien sûr, il n’y a pas la victoire mais je pense qu’aujourd’hui, il faut retenir le podium, analyse-t-il. C’est mon premier podium de la saison. Je pense que je fais deux manches complètes, où je ne fais pas de faute et où je suis à la bagarre. Maintenant, il faut que je construise là-dessus pour la seconde partie de décembre et le mois de janvier".

Pinturault joue gros d’ici fin janvier

Plus encore pour le Français que pour Odermatt, le gros globe risque de se jouer à ce moment-là. L’an passé, le Tricolore y avait été largement plus performant que le Suisse entre la mi-décembre et la fin janvier (3 victoires et 2 podiums contre 2 podiums). Surtout, les slaloms vont enfin s’enchainer, alors que le premier slalom de la saison n’est pas encore arrivé (il est justement pour ce dimanche à Val d’Isère). Or, le slalom est la seule discipline que le Suisse ne fait pas, au contraire de Pinturault. Chaque point que le Tricolore y gagne est forcément un point de gagné sur Odermatt. C’est pour cela que la discipline est si importante dans les ambitions du skieur de Courchevel. C’est la bouée de secours du Français, l’épreuve bonus qu’il peut aborder avec une pression moindre et qui ne lui a pas trop mal réussi en 2021. Cette saison, elle sera clairement décisive, d’autant que le slalom sera encore la discipline avec le plus d’épreuves (10).

Pinturault : "C'est à partir de maintenant qu'il faut être régulier"

Face à la domination d’Odermatt en géant, combinée aux gros résultats du Suisse en vitesse, Alexis Pinturault devra briller un minimum en slalom. On ne s’attend pas à le voir dominer la saison, bien sûr, mais ce n’est pas ce qu’il doit essayer. Le plus important sera de marquer des points régulièrement, stratégie qu’il avait bien su mettre en place l’an passé (0 succès mais 7 top 10 en onze courses) contrairement à 2020 (1 victoire mais trois abandons et une non-qualification). Engranger point après point, course après course, pour grignoter son retard sur Odermatt. Et cela commence dès ce dimanche, à Val d’Isère, où il a glané deux de ses trois succès dans la discipline. Vous avez dit occasion idéale ?

