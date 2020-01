Bis repetita pour Clément Noël. Tenant du titre à Wengen, le Vosgien a de nouveau fait la loi sur le Lauberhorn en remportant, dimanche, sa 2e victoire de la saison à l'occasion du slalom suisse. Leader après la première manche, le Français n'a pas tremblé pour résister au retour d'Henrik Kristoffersen (+ 0''40). Excellent lors de ce second tracé, le Norvégien a profité de cette course pour s'emparer de la tête du général de la Coupe du monde au détriment d'Alexis Pinturault. Quatrième de la première manche, le skieur de Courchevel a enfourché lors de la seconde manche et perdu gros.

Le Russe Alexander Khoroshilov (+ 0''83), au fond du trou depuis plusieurs mois, a complété le podium. Auteur d'une belle remontée, Jean-Baptiste Grange a signé un joli top 10 avec sa 9e place.

Décidément, Noël est à la fête lorsqu'il vient à Wengen. Un an après y avoir remporté la première victoire de sa carrière, le Vosgien a conservé son bien au terme de deux manches d'une maitrise incroyable. C'est dans la première, tracée par le technicien français, qu'il aura réussi à creuser l'écart, repoussant toute la concurrence à plus de six dixièmes. Sauf qu'il devait tenir bon lors de la seconde, disputée dans des conditions plus compliquées, avec de grosses chutes de neige et une visibilité moindre. Mais rien ne pouvait priver le Tricolore d'un deuxième succès cette saison.

Vidéo - Un run magnifique pour un doublé mythique : la deuxième manche de Noël en vidéo 03:26

Premier top 10 depuis un an pour Grange

Partie avec 0''67 d'avance sur un Henrik Kristoffersen qui avait fait le boulot juste devant lui pour lui mettre la pression, Noël a une nouvelle fois récité son ski avec calme et lucidité, malgré de multiples petites fautes qui aurait coûté cher à n'importe qui d'autre. Mais le Français n'en a jamais perdu sa vitesse et ça lui a suffi pour résister au Norvégien, qui devra une nouvelle fois se contenter du podium (2e, + 0''40).

Il se consolera en récupérant le dossard de leader du général de la Coupe du monde suite à de l'abandon d'Alexis Pinturault, qui a enfourché en seconde manche. Il creuse au passage un bel écart avec le Tricolore, désormais repoussé à 78 points. Enfin auteur de deux manches solides, Alexander Khoroshilov retrouve le podium (3e, + 0''83) pour la première fois depuis trois ans et le slalom de Schladming.

Jean-Baptiste Grange a lui aussi décroché son meilleur résultat depuis plus d'un an. Absent des top 10 depuis le slalom d'Adelboden 2019 (9e), le Mauriennais a réussi la remontée du jour. Deuxième temps de la seconde manche, il a gagné 13 places pour finalement grimper au 9e rang (+ 1''23) Devant donc Victor Muffat-Jeandet (14e, + 1''53), pourtant 10e de la première manche mais très fébrile (18e temps) lors de la seconde. Qu'importe. Entre le succès de Noel et celui, inattendu, de Direz à Sestrières, c'était vraiment jour de fête pour le ski français.