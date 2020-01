Les techniciens ont fait le boulot mais c'est bien Matthias Mayer qui a dominé la descente du combiné de Wengen. L'Autrichien a certes – largement - devancé le Suisse Gilles Roulin (+ 0''53) et son compatriote Daniel Danklmaier (+ 0''67), il aura en effet bien du mal à résister lors du slalom avec moins de deux secondes sur les principaux slalomeurs. Même s'il bénéficiera d'une piste parfaite en s'élançant en première position. A l'affût, les Français Victor Muffat-Jeandet (12e, + 1''33) et Alexis Pinturault (18e, + 1''68) peuvent encore croire à la victoire.

Mayer a tout tenté

Il faudra sans doute encore patienter pour trouver un successeur à Niels Hintermann, dernier « descendeur » vainqueur d'un combiné de Coupe de monde. Pourtant, avec une descente – et pas n'importe laquelle – à la place d'un Super-G, les spécialistes de vitesse avaient une petite chance de mettre à mal la domination des techniciens, intouchables dans la discipline depuis janvier 2017. Parti tardivement, avec son dossard 31, Matthias Mayer a pourtant joué le coup à fond. Ultra intelligemment tactiquement à l'entrée du S-Kernen - là où Kilde (9e, + 1''12), Jansrud (13e, + 1''36) ou encore Kriechmayr (8e, + 1''10) se sont ratés – pour en ressortir avec de la hauteur et une trajectoire, l'Autrichien a profité de la vitesse accumulée à cet instant pour faire la différence.

Malgré une faute d'équilibration sur le bas, qui l'a forcé à sortir très large et à perdre de la vitesse, son dauphin, Gilles Roulin, est pointé à 0''53 alors que Daniel Dankmaier est lui à 0''67. Peut-être le meilleur technicien des descendeurs placés, Niels Hintermann est lui à 0''80. Des écarts conséquents sur les autres descendeurs. Malheureusement pour lui, les techniciens ne sont paradoxalement pas si loin. Bien sûr, en terme du temps pur, leur retard est supérieur. Mais ils craignaient sans doute d'en perdre bien plus.

Les Français dans le coup

A commencer par le mieux classé d'entre-eux, Riccardo Tonetti. L'Italien a pris une magnifique 7e place (+ 1''09) et devrait – selon toute vraisemblance – être le premier vrai chrono de référence en slalom. Celui sur lequel devront se baser les Français pour jouer la gagne. Très intéressant lors des entraînements, Victor Muffat-Jeandet a confirmé son excellente forme du moment (3e du géant et 5e du slalom à Adelboden) pour se placer (12e, + 1''33) au terme d'une descente de très haut niveau. Juste sur la ligne, bien équilibré, le Tricolore a fait jeu égal avec un spécialiste de vitesse comme Jansrud et tentera d'aller décrocher le 2e succès de sa carrière en Coupe du monde. Avec celui de Wengen il y a deux ans.

Pour Alexis Pinturault, il sera là question d'un quatrième succès cette saison. Vainqueur de l'unique combiné disputé cette saison, le skieur de Courchevel a connu un peu plus de difficulté sur le Lauberhorn que son compatriote en prenant la 19e place. Mais avec seulement 1''68 de retard sur Mayer, et surtout 0''59 sur Tonetti, rien n'est impossible pour le Tricolore, qui pourrait prendre la tête du général de la Coupe du monde en cas de succès. Le Français le mieux classé est toutefois Maxence Muzaton (10e, + 1''20), lui aussi spécialiste de la discipline (2e à Wengen en 2017). Mais les Français devront également se méfier par Stefan Hadalin (30e, + 2''32), toutefois assez loin, et surtout de Loïc Meillard (20e, + 1''79), qui s'élancera juste après Pinturault. Si les descendeurs ont peu de chances de s'imposer, le suspense promet malgré tout d'être au rendez-vous.