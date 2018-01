Marcel Hirscher remporte le slalom de Zagreb et signe le 50e succès de sa carrière

Marcel Hirscher ne s'arrête plus. L'Autrichien a remporté la cinquantième victoire de sa carrière jeudi en s'imposant lors du slalom de Zagreb. Il égale ainsi la marque d'Alberto Tomba pour se positionner au 6e rang des skieurs les plus prolifiques dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce succès, déjà son 7e de l'hiver, n'a vraiment pas tenu à grand-chose. Cinq centièmes, c'est l'avance qu'il a su conserver à l'arrivée sur Michael Matt, deuxième après avoir signé le chrono le plus rapide du premier run. Encore battu, Henrik Kristoffersen complète le podium à seulement onze centièmes. Alexis Pinturault signe son meilleur résultat de l'hiver en slalom (6e).

Plus d'infos à venir...