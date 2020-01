Après les fêtes, l’heure de la reprise a sonné pour les slalomeurs, qui entament ce dimanche à Zagreb la première de leurs six épreuves de janvier. Ramon Zenhäusern, dossard 1, a pris le meilleur départ en remportant la première manche. Le géant suisse a devancé l’Autrichien Michael Matt (+0’’07) et l’étonnant Allemand Linus Strasser (+0’’18), auteur d’un exploit avec le dossard 31.

Vidéo - Une première manche propre pour prendre les commandes : Zenhäusern a assuré 01:20

Quatrième à 27 centièmes, Clément Noël reste dans le coup pour la gagne. Ce n’est pas le cas d’Alexis Pinturault et Henrik Kristoffersen, vainqueurs des deux premiers slaloms de l'hiver à Val d'Isère et Levi. Les deux favoris au gros globe sont relégués à plus d’une seconde avant la manche finale, prévue à 17h40.

Vidéo - Comme Pinturault, Noël est passé proche de la catastrophe 01:20

Pinturault a frôlé la catastrophe, mais Kristoffersen est encore plus loin

Auteur d’une faute majeure qui lui a temporairement valu une disqualification (vite retirée), le Français a limité la casse en ne concédant que 1’’12 (14e temps). Le Norvégien n’a lui pas commis de faute. Mais il est quand même derrière son rival, pour 38 centièmes, et accuse 1’’50 de retard sur Zenhäusern. Très décevant pour le Scandinave, qui aura à coeur de se racheter, comme il l'avait fait à Val d'Isère en remontant de la 27e à la 4e place.

Au total, quatre Français seront au départ de la seconde manche. En plus de Noël et Pinturault, il faudra suivre Victor Muffat-Jeandet (12e à 1''08) et Jean-Baptiste Grange (18e à 1''35). Julien Lizeroux n'a pas réussi à se qualifier, comme à Levi et Val d'Isère. Le Plagnard est parti à la faute au même endroit que Pinturault. Mais avec plus de conséquence au chrono (deux secondes de perdues sur ses 3’’18 de retard à l’arrivée). La palme de la frustration revient à Robin Buffet, qui a vu la qualification lui échapper pour quatre centièmes (31e à 2''00).