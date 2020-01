L’année ne pouvait pas mieux commencer pour Clément Noël. En remportant à Zagreb la première course du calendrier 2020, le Français lance janvier de manière idéale et efface la désillusion qui avait clos 2019. Le 15 décembre, le skieur de Val d'Isère avait dévissé en toute fin de première manche, un abandon qui l’avait forcément affecté après avoir manqué la victoire pour neuf centièmes à Levi (2e).

Vidéo - Noël : "Quelle belle façon de commencer 2020 !" 01:36

"Je suis vraiment très heureux de réagir comme ça après une déception à Val d’Isère, a-t-il confié à la FFS. J’ai vu que je skiais bien depuis le début de la saison. Après la première manche (4e à 27 centièmes de Ramon Zenhaeusern, ndlr), tout restait possible même si j’avais fait une erreur. J'ai eu de la chance de ne pas sortir. C’est vraiment un super sentiment, j’avais de super sensations sur la neige. Les conditions étaient au top."

"Un petit accomplissement"

Les soucis de dos, qui l’avaient embêté durant l’automne, semblent bien derrière lui. Il peut regarder devant avec confiance et gourmandise, surtout que cerise sur le gâteau, le dossard rouge est désormais sur ses épaules. "Je pars dans les meilleures conditions possibles pour le mois de janvier, se réjouit-il. Ça prouve que je suis en forme, et cinq grosses courses nous attendent encore. Ça fait plaisir, c'est un dossard que je vais conserver longtemps. Enfin, je ne parle pas du classement, mais du dossard en lui-même, de l'objet. C'est un petit accomplissement de le porter pour la prochaine course. Maintenant, il faut essayer d'être constant, régulier, de jouer devant si je veux avoir une chance de le conserver le plus longtemps possible."

Vidéo - Clément Noël a sorti le grand jeu pour aller chercher son 1er succès de l'hiver 01:39

Ce 6 janvier 2020 restera un moment singulier dans sa carrière puisque Noël n’avait encore jamais porté ce fameux dossard rouge. Une première méritée qui ne sera sans doute pas la dernière. Si elle symbolise en terme de points sa domination après trois courses, elle récompense de manière bien plus large ses prouesses des douze derniers mois. Noël, c'est clairement la référence. Depuis un an, et le slalom de Zagreb 2019, il a engrangé ses quatre premières victoires en carrière, ajouté deux deuxièmes places et une quatrième. Entre les piquets, personne n'a marqué plus de points sur cette période. Il fait le plus bel héritier d'Hirscher. Et à cet égard, il méritait plus que quiconque ce dossard rouge.

La joie de l'équipe de France, autour de Clément Noël, vainqueur du slalom de Zagreb en Coupe du monde, le 05/01/2020Getty Images

Gagner Zagreb avant le globe, comme Grange et Hirscher ?

Le voilà sur ses épaules. Enfin. Après seulement trois courses, et avant les neuf dernières de l'hiver, son leadership demeure évidemment très provisoire et fragile. Il ne compte que cinq points d’avance sur le Suédois Andre Myhrer et 18 sur Kristoffersen. Il pourrait donc tout à fait lâcher les commandes dès mercredi, à Madonna di Campiglio, deuxième étape d’un infernal programme en six actes pour les slalomeurs en janvier. Tout peut aller très vite.

Si le quart de la saison vient à peine d’être franchi, on peut tout de même admettre que le rouge lui va à merveille. Et que s’imposer à Zagreb est rarement de mauvais augure. Il y a onze ans, Jean-Baptiste Grange avait gagné en Croatie avant de remporter, deux mois plus tard, le petit globe, dernier en date chez les Bleus en slalom. Et suite à ses quatre dernières victoires sur cette piste, Marcel Hirscher avait lui aussi soulevé du cristal. Deux champions dont Noël va tenter de suivre les traces. Il a tout pour y parvenir.