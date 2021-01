Après la retraite de Lindsey Vonn, le grand cirque blanc n'a pas mis longtemps à se trouver une nouvelle patronne. Elle était là, prête à prendre toute la lumière. Mikaela Shiffrin avait déjà décroché deux gros globes quand Lindsey Vonn a dit stop et celui de 2019, le troisième de suite, ce que seule sa compatriote a réussi au XXIe siècle, a confirmé qu'elle était son égale, ou presque. Sa blessure au dos et la mort de son père l'ont éloignée des pistes mais elle en est restée l'immense star. Assez pour qu'on ne puisse pas imaginer autre chose pour elle que la lutte pour le gros globe. Mais, cette saison, Mikaela Shiffrin ne l'a pas abordée dans cette optique-là.

"Je suis cette année dans une position différente. Certains de mes objectifs, des choses qui ont été accomplies les saisons passées, je ne les envisage pas cette saison, avait-elle assuré. Je ne me sens pas préparée pour faire toute la saison de façon compétitive. J'essaie d'établir des priorités. C'est le plus intelligent". Revenir après la tragédie subie en janvier a déjà demandé beaucoup d'efforts à Shiffrin alors l'Américaine se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux : la technique. Un choix auréolé d'un succès extrêmement émouvant en géant à Courchevel et de deux podiums en slalom.