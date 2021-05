Mark Selby est arrivé à la table avec trois longueurs d'avance lundi après-midi, il l'a quittée avec le même avantage. Le numéro 4 mondial menait 10-7 à l'issue de la deuxième session dimanche soir face à Shaun Murphy. Les deux hommes ont partagé les huit frames disputées lors du troisième acte, au cours duquel ils ont signé les deux premiers centuries de cette finale, un de chaque côté.

Avant le dénouement lundi soir, à suivre en direct sur Eurosport 1, Selby mène donc désormais 14-11 et il n'est plus qu'à quatre frames d'un 4e titre mondial. Shaun Murphy a sauvé les meubles après avoir compté jusqu'à quatre longueurs de retard (13-9), mais une fois revenu à 13-11, il n'a pu empocher l'ultime frame de la session, qui lui aurait permis de revenir dans le sillage de son adversaire.

Enfin ! Mark Selby signe le premier century de la finale

Le public du Crucible derrière Murphy

Cet après-midi a été marqué par une controverse lors de la 20e frame. En position délicate après un excellent snooker de Shaun Murphy, Mark Selby a commis deux fautes avant de profiter ensuite d'un mauvais spot, la bille blanche n'ayant pas été replacée exactement au même endroit. "Ce n'est pas correct et si j'avais été Murphy, je me serais levé de ma chaise pour me plaindre", a commenté sur Eurosport Ronnie O'Sullivan, le tenant du titre et superstar du snooker, éliminé en huitièmes de finale dans cette édition 2021.

Mark Selby a en tout cas désormais toutes les cartes en main pour renouer avec le titre. Une quatrième couronne, après celles conquises en 2014, 2016 et 2017 lui ferait franchir un pas de plus dans l'histoire de la discipline. Shaun Murphy, titré en 2015, cherche lui à intégrer le cercle des multiples vainqueurs du Championnat du monde. "Le Magicien" pourra compter sur l'appui du public du Crucible, qui a clairement choisi son favori dans cette finale. Mais pour l'heure, cela ne semble pas perturber Mark Selby...

