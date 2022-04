"C'est une demi-finale avec tellement d'enjeu, j'essaie de m'amuser. Chaque jour que je passe ici, ce sont des vacances, dans un cadre fabuleux. Je ne veux pas me frustrer et prendre du plaisir. Il faut que la vie soit belle." Ronnie O'Sullivan a joué les philosophes jeudi soir au micro d'Eurosport en sortant de la salle. Frustré, il l'a pourtant été dans la première session de cette demi-finale si attendue contre John Higgins. Mais après une soirée en forme de montagnes russes, il a assuré l'essentiel en virant sur un score de parité (4-4).

Il y a deux façons de lire ces huit frames, selon que le numéro un mondial voudra voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Côté pile, il peut s'estimer satisfaite d'aller se coucher en étant à la hauteur de John Higgins. A 3-0 contre lui, sans doute aurait-il signé tout de suite pour ce 4-4 deux heures plus tard. Mais côté face, il a laissé filer plusieurs manches sur lesquelles il a eu la main, avant de payer cash l'erreur de trop, qu'elle soit sur un empochage manqué ou une défense mal négociée.

Il a ainsi perdu deux frames où il a dépassé la barre des 50 points et une troisième où il est resté juste en-dessous. Avec un "cue action" défectueux, "The Rocket" s'est parfois compliqué la vie sur des replacements. Il a fini par s'en agacer, au point de taper deux fois le sol du Crucible avec son instrument de travail. Mais il a eu le mérite de garder ses nerfs et de ne pas paniquer. Le gain de la quatrième frame, juste avant la mid-session, a été déterminant et, au retour de la pause d'un quart d'heure, il n'était plus le même joueur.

Ronnie O'Sullivan est ainsi revenu à 3-3 en un tour de main, en signant le premier century non seulement de la rencontre mais aussi de ces demi-finales puisque Judd Trump et Mark Williams n'en avaient pas accompli un seul dans l'après-midi. Là, il peut regretter cette petite faute défensive qui lui a coûté la septième manche. John Higgins a bondi sur l'occasion, comme il avait su le faire en début de soirée. Puis O'Sullivan a fini en beauté avec un deuxième century en l'espace de trois manches.

Tantôt frustrant, tantôt irrésistible, le "Rocket" a donc soufflé le chaud et le froid. Oui, il s'en sort bien. Mais s'il n'a encore jamais mené jusqu'ici, il n'est pas non plus apparu réellement dominé. Ce choc titanesque qui pèse pas moins de dix couronnes mondiales, entre deux des plus grands joueurs de l'histoire, tient en tout cas ses promesses. Vivement la suite. Ce sera vendredi après-midi, à 15h30.

