Ronnie O'Sullivan a encore signé une belle perle. Quelques heures après avoir répondu ironiquement à Kyren Wilson sur sa présence à la "main table" , le Britannique a expliqué à Eurosport qu'il aurait très bien pu ne pas disputer le premier tour de l'Open d'Angleterre face à Michael Georgiou, ce mercredi. La raison ? Le champion anglais n'a pas vu l'heure tourner alors qu'il se trouvait dans un kebab avec ses proches.

Consultant pour Eurosport UK, O'Sullivan s'est livré à une sacrée confidence à quelques heures de son match du second tour face à Anthony Hamilton. "A sept minutes près, c'était foutu...", a-t-il lâché, non sans ironie. "J'étais dans le rush. J'étais coincé dans le kebab du coin avec mes amis, je passais un bon moment, on discutait de tout et rien. C'était un long repas. Et puis un moment, je me suis dit : 'je ferais mieux d'y aller maintenant' car le match précédent s'était terminé."

"J'étais dans un sacré merdier…"

Et il s'en est fallu de très peu pour que le natif de Wordsley subisse une disqualification rocambolesque. "J'étais encore en jeans et en baskets. J'ai mis mon costume en vitesse. J'étais dans un sacré merdier…"

Long à se mettre en route selon ses termes, notamment lors de la première frame, le sextuple vainqueur du championnat du monde a ensuite déroulé pour facilement disposer du Chypriote (4-1). "On pouvait penser que j'étais en train de méditer pendant vingt minutes, mais ce n'était pas le cas. Je savais que j'aurais été comme un lapin devant des phares de voiture. J'ai essayé de me mettre dans mon match progressivement et de me concentrer."

Une sortie presque salvatrice pour The Rocket

Pourtant, le Britannique ne semble pas avoir été affecté par cet épisode et était plutôt satisfait de sa performance mercredi. "J'ai pu terminer mon kebab, j'ai eu mon baklava. Normalement, vous ne voulez pas trop de baklava à cause du sucre, mais je l'avais mérité. Je me suis entraîné dur." Avant d'apporter une nouvelle justification sur son vrai-faux retard notamment sur le plan mental. "Je préfère être en retard, avoir passé un bon moment et perdre 1-0 et me sentir bien plutôt qu'être à 0-0 sans avoir profité et penser : 'je veux briser mon matériel en mille morceaux et rentrer à la maison'".

Et si sa sortie a fait sourire, O'Sullivan n'a pas manqué d'adresser quelques marques de respect à son adversaire. "Je savais que c'était dur pour Michael (Georgiou). Je ne veux pas trop jubiler. J'étais nerveux au départ, mais j'ai bien joué. Malheureusement pour lui, il n'a pas capitalisé après le premier frame."

En attendant un potentiel nouvel épisode de ses aventures hors de la Marshall Arena de Milton Keynes, Ronnie O'Sullivan sera de sortie ce jeudi face à Anthony Hamilton et tentera de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

